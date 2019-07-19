Atıcılık Federasyonu'nun 20 Temmuz mesajı…

KKTC Atıcılık Federasyonu Başkanı Türker Yiğitcan, 1974 Barış Harekâtı’nın Ada’ya kalıcı bir barış ve huzur getirdiğini belirtti.

Yiğitcan yayımladığı 20 Temmuz mesajında, harekâtın anlam ve önemini iyice idrak ederek geleceğe ümit ve güvenle bakılması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının KKTC’yi huzur ve refah dolu yarınlara ulaştırmak için el birliğiyle çalışacağını ve cumhuriyete sahip çıkacağını vurgulayan Yiğitcan, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı’nı coşkuyla kutlarken, harekâtı gerçekleştiren merhum mücahit ve TSK mensupları ile şehitleri rahmetle andığını, gazileri selamladığını belirtti.