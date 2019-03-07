Ateş düştüğü yeri yakar

ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR

Ergün YAHAT

Bugün akşam üzeri Karpaz bölgesinde kazada hayatını kaybedenler sadece Karpaz bölgesini değil tüm yurdu yasa boğdu. Elif Demir ve Asiye Çınar Talay hayatını kaybetti

DAHA SONRA OLAY YERİNE GİDEN VE AMBULANSI TAKİP EDEN YARALI EŞİ DE KAZA YAPTI VE ÖLDÜ

İKİ KAZADA TOPLAM 2 KİŞİ ÖLDÜ, 11 KİŞİ DE YARALANDI

Ziyamet-Kumyalı anayolu üzerinde iki aracın yüz yüze çarpıştığı trafik kazasında, aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı. Daha sonra yaralı eşi Ertan Talay (E-37)’ın ambulans ile Mağusa Hastanesi’ne götürüldüğü sırada olay yerine giden ve ambulansı takip eden eşi Asiye Çınar Talay (K-31) ise, yolun sağına geçerek karşıdan gelen araç ile çarpıştı.

Asiye Çınar Talay ile karşı araçta bulunan Elif Demir (K-53) olay yerinde hayatını kaybetti.

İki kazada toplam 11 kişi de yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, saat 14.30 sıralarında meydana gelen Ziyamet- Kumyalı anayolu üzerindeki ilk kazada, EP 748 plakalı aracı kullanan Mustafa İldiz (E-32) dikkatsizlik sonucunda yolun sağına geçerek karşı istikamette gelmekte olan Ertan Talay (E-37) yönetimindeki MD112 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan Mustafa İldiz ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Derya Ateş (K-25), Döne Ateş (K-42), Hasan İldiz (E-13), Metin Efe İldiz (E-3) , Enes İldiz (E-5) ve Ertan Talay (E-37) ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Tanem Talay (K-2,5) ve Cengiz Talay (E-11) yaralandı.

Açıklamada, yaralıların Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin halen sürdüğü, soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi.

KAZADA YARALANAN ALİ DEMİR YOĞUN BAKIMDA…

Pamuklu - Kumyalı Anayolu üzerinde meydana gelen ölümlü kazada ağır yaralanan DP 473 plakalı araç sürücüsü, 55 yaşındaki Ali Demir’in yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Demir, iç kanama ve her iki ayağında kırık teşhisi ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, ardından da Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.