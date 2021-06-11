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'Ateş Çemberi' güneş tutulması gerçekleşti

Kuzey Yarımküre'de, gök bilimcilerin "Ateş Çemberi" olarak adlandırdığı, 2021’in ilk Güneş Tutulması gerçekleşti.

11 Haziran 2021 Cuma 09:00
'Ateş Çemberi' güneş tutulması gerçekleşti
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Kanada'dan Sibirya'ya kadar yaklaşık 500 kilometre genişliğindeki şerit üzerinde meydana gelen Güneş Tutulması, ABD'nin New York şehrinden de kısmen görüldü.

'Ateş Çemberi' Güneş Tutulması gerçekleşti - 2

Sabah vakti meydana gelen doğa olayında ayın yaklaşık yüzde 60'ını kapattığı güneş, gökyüzünde kızıl hilal şeklinde ilginç görüntü oluşturdu.

'Ateş Çemberi' Güneş Tutulması gerçekleşti - 3

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) verilen bilgiye göre, benzer güneş tutulmasının en son 2017’de yaşandığı, bir sonrakinin ise 2024’te meydana geleceği bildirildi.

'Ateş Çemberi' Güneş Tutulması gerçekleşti - 4

Bugün tanık olunan doğa olayının, 21'inci yüzyılın 16'ıncı güneş tutulması olduğu belirtildi.

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'Ateş Çemberi' Güneş Tutulması gerçekleşti - 5

'Ateş Çemberi' Güneş Tutulması gerçekleşti - 6

'Ateş Çemberi' Güneş Tutulması gerçekleşti - 7

'Ateş Çemberi' Güneş Tutulması gerçekleşti - 8

'Ateş Çemberi' Güneş Tutulması gerçekleşti - 9

'Ateş Çemberi' Güneş Tutulması gerçekleşti - 10

'Ateş Çemberi' Güneş Tutulması gerçekleşti - 12

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Anahtar Kelimeler:
Ateş Çemberi Güneş Tutulması
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