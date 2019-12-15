banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110477
ALTIN
275.785
DOLAR
5.8011
STERLİN
7.7542
EURO
6.4759
Yine trafik kazası: 1 kişi yaralandı
YİNE KAZA!
Sevenleri şokta
SEVENLERİ ŞOKTA
Dikkat Aranıyor! Avlanmaya giden Nazım Tekman kayıp!!!
KAYIP ARANIYOR
Ani ölüm: 54 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Atca Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıslı Türkere Kktc’de Seçme Ve Seçilme Hakkı  Verilmesi Taleplerini Yineledi

Lefkoşa, 15 Aralık 19 : Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıslı Türkler Birliği (ATCA), Birleşik Krallık ‘ta alınan brexit kararı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türker’e KKTC’de seçme ve seçilme hakkı  verilmesi taleplerini yineledi.

Atca Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıslı Türkere Kktc’de Seçme Ve Seçilme Hakkı  Verilmesi Taleplerini Yineledi

Lefkoşa, 15 Aralık 19 : Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıslı Türkler Birliği (ATCA), Birleşik Krallık ‘ta alınan brexit kararı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türker’e KKTC’de seçme ve seçilme hakkı  verilmesi taleplerini yineledi.

15 Aralık 2019 Pazar 17:02
Atca Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıslı Türkere Kktc’de Seçme Ve Seçilme Hakkı  Verilmesi Taleplerini Yineledi

Lefkoşa, 15 Aralık 19 : Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıslı Türkler Birliği (ATCA), Birleşik Krallık ‘ta alınan brexit kararı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türker’e KKTC’de seçme ve seçilme hakkı  verilmesi taleplerini yineledi.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, brexit sonrasında varılacak anlaşmalar neticesinde, Kıbrıs’ın üç garantöründen  ikisinin (Birleşik Krallık ve Türkiye) AB dışında olacağı kaydedildi ve Birleşik Krallık vatandaşlarının çoğu tarafından desteklenen brexitin nedenlerinin Kıbrıslı Türkler tarafından anlaşılması gerektiğine dikkat çekildi.

Birleşik Krallık’ta AB’nin en temel kuralı olan ‘Serbest Dolaşım ve Yerleşim’ konusu ve İngiltere’nin bundan kaynaklanan siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlarına tepki olarak brexite destek verildiği ifade edilen açıklamada, Kıbrıslı Türkler’in küçük bir ada ülkesinde yaşıyor olduklarını da  göz önünde bulundurarak her hangi bir AB üyeliğinin neler getirip neler götüreceğini iyice düşünüp tartışması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, “AB’de Kıbrıs Rum tarafı, Yunanistan ve AB ülke vatandaşlarına ‘serbest yerleşim’  olduğundan, bizim lehimize  kalıcı derogasyonlar olmaksızın ve Türkiyesiz AB’ye girmemiz durumunda, bugün BK halkının ‘çıkmak için’ egemenlik haklarını kullandıkları bir ortamda bizlerin de ders çıkarması gerekmektedir” denildi.

banner317
Açıklamada, Brexit sonrasında Birleşik Krallık ile ilişkilerin şekillendirilmesi ve geliştirilmesi için yetkililer harekete geçmeye davet edildi ve doğrudan uçuş, doğrudan ticaret, Kıbrıs Türk gençlerinin kendi kimlikleri altında spor müsabakalarına katılabilmeleri için Birleşik Krallık’la diyalog yollarının aranması gerektiği belirtildi.

YURT DIŞINDA YAŞAYAN KIBRISLI TÜRKLER’İN SEÇME VE SEÇİLME HAKKI KONUSU

Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere KKTC seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanınmasının hassas bir konu olduğu da kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

“Yurt dışında yaşayan diasporanın kendi ülkelerinde seçimlere katılabilmelerinin yararlı olacağı inancındayız. Unutulmamalıdır ki birçok insanimiz askerlik mükellefiyeti mevcut; vatandaşlık (kimlik numarası) verilmektedir; ve KKTC’de birçoğunun mülkiyeti vardır ve vergilerini de ödemektedirler. Dolaysıyla bu konuyu bir insan hakkı konusu olarak değerlendiriyoruz”.

(ÖZ/HA)

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yine trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Yine trafik kazası: 1 kişi yaralandı
20 yaşındaki genç ölü olarak bulundu
20 yaşındaki genç ölü olarak bulundu
Ava giden Nazım Tekman'dan haber alınamıyor
Ava giden Nazım Tekman'dan haber alınamıyor
Lefkoşa’da zehirlenerek yaşamını yitirdi
Lefkoşa’da zehirlenerek yaşamını yitirdi
Sevenleri şokta
Sevenleri şokta
Dikkat Aranıyor! Avlanmaya giden Nazım Tekman kayıp!!!
Dikkat Aranıyor! Avlanmaya giden Nazım Tekman kayıp!!!
TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy KKTC’ye gelecek
TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy KKTC’ye gelecek
Özersay: “Henüz İHA gelmiş değildir, kontrol ünitesi kuruluyor”
Özersay: “Henüz İHA gelmiş değildir, kontrol ünitesi kuruluyor”
Rogers: “Halk sağlığını koruyamamak, devlete tedavi masrafı olarak geri döner”
Rogers: “Halk sağlığını koruyamamak, devlete tedavi masrafı olarak geri döner”
GAÜ’de kış hastalıklarından korunmanın yolları anlatıldı
GAÜ’de kış hastalıklarından korunmanın yolları anlatıldı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim