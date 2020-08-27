Atatürk Öğretmen Akademisi Giriş Sınavı Cumartesi Yapılacak

SINAVLA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINA 30 VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINA İSE 20 ÖĞRENCİ ALINACAK

SINAVDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ GEREĞİ MASKE TAKILMASI ZORUNLU

Lefkoşa, 27 Ağustos 20 (.): Atatürk Öğretmen Akademisi’ne (AÖA) yeni eğitim yılında alınacak 50 öğrencinin belirleneceği giriş sınavı, 29 Ağustos Cumartesi, 352 adayın katılımıyla yapılıyor.

Akademiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Öğretmen Akademisi, Türk Maarif Koleji ve Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda saat 10.00’da başlayacak giriş sınavıyla, Sınıf Öğretmenliği Programına 30 ve Okul Öncesi Öğretmenliği Programına 20 öğrenci alınacak.

Sınav sonuçları Atatürk Öğretmen Akademisi Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilip aynı gün açıklanacak.

Yazılı sınavda başarılı olanlar, 1-2-3 Eylül tarihlerinde Akademide mülakata alınacak ve okula kesin kayıt hakkı kazananlar mülakat sonrasında açıklanacak.

ULUSLARARASI SINAVLARLA BAŞVURANLARIN MÜLAKATI 7 EYLÜL’DE

Uluslararası sınavlarla başvuru yapan adaylar ise 7 Eylül Pazartesi günü mülakata alınacak ve sonuçları da 11 Eylül Cuma günü açıklanacak.

SINAV İÇERİĞİ

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin 29 Ağustos Cumartesi günü yapılacak sınavı, yürürlükteki lise müfredatı kapsamında her biri 25 sorudan oluşan Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri ve İngilizce olmak üzere 5 alt testten oluşacak.

Yazılı giriş sınavında, 4 yanlış 1 doğruyu götürecek. Tek oturumlu sınavın süresi 150 dakika olacak.

AÖA yazılı giriş sınav sonuçlarına göre Sınıf Öğretmenliği Programı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Programı için toplam kontenjan sayısı kadar aday mülakat hakkı kazanacak. Ancak, mülakat hakkı kazanan en son sıradaki adaylar ile aynı puanı alan tüm adaylar mülakata çağrılacak.

SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Sınavda uyulması gereken kurallar ise şöyle açıklandı:

“Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınavın başlamasından bir saat önce sınava girecekleri merkezlerde kimlik kartları ve sınava giriş belgeleri ile hazır bulunmaları zorunludur.

Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi, salon başkanına aittir. Salona önceden gönderilmiş olan Aday Yoklama Listesi ile adayların tek tek yoklaması yapılacak ve Salon Başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatarak test için kullanılacak cevap kâğıtlarını dağıtacak. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları dağıtılarak sınav başlatılacak.

Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar, sınava alınmayacak. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 30 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacak. Ayrıca sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasak.

Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacak.

Adayların sınava, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah vb. teçhizatla girmeleri ve sınav süresince adayların, birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri, sözlük, sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanmaları, bir şeyler yiyip içmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır.

MASKE TAKILACAK

Bu yıl AÖA giriş sınavında, koronavirüs önlemleri kapsamında, sınav görevlileri ve adaylar sınavın yapılacağı yere girişten itibaren maske takmalı, sınav salonunda ve sınav süresince maske takmaya devam etmelidir. İsteyen adaylar kendi maskeleriyle de sınava girebilirler. Sınav yeri ve salonlarının girişlerinde el antiseptiği bulunacak. Öğrenciler, yerlerine oturduklarında aralarında en az bir metre mesafe sağlanacak. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan, COVID-19 olan veya son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olan veya yurtdışından dönüş yapan adaylar sınav girişinde görevlilere bilgi vermelidir.

Sınava girecek adayların yakınları sınav binasına ve bahçesine alınmayacak.”

(ÖZ/GÜL)