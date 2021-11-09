Atatürk'ün ölüm yıldönümü için mesajlar yayınlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Yok edilmek istenen bir milleti ayağa kaldıran, Kurtuluş Savaşı ile emperyalizmin pençesinden kurtararak bir devlet kuran 20. yüzyılın en önemli komutanı, devlet adamı ve inkılapçısı Mustafa Kemal Atatürk'ü

83. ölüm yıl dönümünde hasretle anarım. Kıbrıslı Türkler, Atatürk’ün izinden yürüyerek kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile yıllarca varoluş ve özgürlük mücadelesi içinde çok bedeller ödeyip şehitler vererek kendi devletini kurmuştur. Halkımız ilelebet Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yoldan ayrılmayacak; egemenliğinden, istiklalinden, inkılaplarından ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nden vazgeçmeyecektir. Ruhu şad olsun."

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kıbrıs Türk halkının, varoluş mücadelesinde kendisine ışık vererek yol gösteren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü asla unutmayacağını vurguladı.

Meclis Başkanı Sennaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini zaferle taçlandıran, bizlere bağımsız ve özgür bir gelecek sunan Ulu Önder Atatürk ve kahraman silah arkadaşları, şanlı tarihimizdeki övünç kaynağımız olmuşlardır. Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm mazlum halkların emperyalizmle mücadelesine ilham kaynağı olmuştur.

Ulu Önder Atatürk, büyük bir devlet adamı olarak ülke ve dünya şartları istikametinde doğru ve gerçekçi bir vizyon ortaya koymuş olup, modernleşme ve dönüşüm hamlelerini cesaretle gerçekleştirmiştir. Böylece evrensel değerleri benimsemiş, millet egemenliğine dayanan, itibarlı ve güçlü bir devlet, üreten ve geleceğe güvenle bakan bir toplum oluşturulmasını amaçlamıştır. Anavatanımız bu gün, bu yolda ilerlemektedir.

Kıbrıs Türk halkı da Atatürk’ün ilke ve devrimlerini takip etmiş, devletini çağdaş, laik ve demokratik temeller üzerine inşa etmiştir. Kıbrıs Türkü varoluş mücadelesinde kendisine ışık vererek yol gösteren Ulu Önder Atatürk’ü asla unutmayacaktır.

Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. Yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum.”

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Başbakan Faiz Sucuoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşadığı sürece Türk ulusunun karanlık günlerden kurtulması için olağanüstü bir mücadele verdiğini ve dünya tarihinde benzeri görülmemiş izler bıraktığını kaydetti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83’üncü yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Başbakan Sucuoğlu, “Başkomutan, büyük devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikal edişinin 83. Yıl dönümünde bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyoruz.” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşadığı sürece Türk Ulusu’nun karanlık günlerden kurtulması için olağanüstü bir mücadele verdiğini ve dünya tarihinde benzeri görülmemiş izler bıraktığını belirten Sucuoğlu şöyle devam etti:

“O, ulusu için canını ortaya koymaktan bir an bile tereddüt etmeyen, tüm zorluklara göğüs gererek ülkesini hep daha ileriye taşımayı hedefleyen, vatanına çok yüce duygularla bağlı olan kahraman bir devlet adamı idi.

Atatürk, Türk milletinin en karanlık zamanında ortaya çıkarak azim ve kararlılığıyla parçalanmış bir ülkenin küllerinden yepyeni, çağdaş bir devletin temellerini atmış ve bir liderin her ne koşulda olursa olsun vatanı, milleti için neler yapabileceğini kanıtlamıştır. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti onun gösterdiği hedeflere, genç nesillere emanet ettiği ilke ve değerlere sahip çıkarak, güçlü bir ülke olarak yükselmeye devam etmektedir. Mustafa Kemal Atatürk bedenen aramızdan ayrılsa da onun geride bıraktığı fikirleri ve eserleri halen yaşamakta, bizlere yol göstermektedir. Bu nedenle, Atatürk’ün manevi varlığı ve bizlere emanet ettiği eserlerine sahip çıkmak ve bu kutsal değerleri bizden sonraki nesillere aktarmak, ilkelerine olan bağlılığımızı sonsuza dek sürdürmek en asli vazifemizdir.

Kıbrıs Türkleri olarak daima ulu önder Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin ışığında, onun bizlere kazandırdığı değerlerden asla ödün vermeyerek, bize göstermiş olduğu istikamette gerçekçi ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.

Devletimizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bir bütün olarak, aynı fikir birliği ve dayanışma içerisinde her türlü siyasi ve toplumsal sıkıntının üstesinden geleceğine ve ülkemizi daha güzel yarınlara kavuşturacağına olan inancımız tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde, göstermiş olduğu yoldan ayrılmayacağımızı O’nun manevi huzurunda söz vererek özlem, saygı ve minnetle anıyoruz. Aziz ruhu şad olsun.”

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 83’üncü ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu halkıyla birlikte İstiklal mücadelesini zafere ulaştırmış, büyük devlet adamı ve lider olarak, ülkesinin modernleşme ve dönüşüm hamlelerini cesaretle gerçekleştirmiştir” dedi.

“O’nun evrensel değerlere dayanan düşünceleri, ilke ve inkılapları ile modern Türkiye’nin önü açılmıştır” ifadelerine yer veren Çavuşoğlu, Atatürk'ün “büyük eserim” dediği, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin, ilelebet yaşayacağına hiç kuşku olmadığını dile getirdi.

Büyük bir sevgiyle Atatürk’e bağlı olan Kıbrıslı Türkler’in de demokrasinin, laikliğin ve çağdaşlaşmanın temelleri olan Atatürk ilke ve devrimlerini kılavuz olarak benimsediği ve adımlar attığını kaydeden Çavuşoğlu, “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurlandığı günün yıldönümünde, aziz hatırası önünde saygıyla eğilir, sevgi ve rahmetle anarım” dedi.

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 83’üncü ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yayımlanan mesaja göre, Amcaoğlu, “Bugün, askeri başarılarının ardından kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin muasır bir devlet olması hedefiyle fikri ve vicdanı hür nesillerin yetişmesine rehberlik eden Atatürk'ün 83’üncü ölüm yıldönümü. Eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 83’üncü yıldönümünde sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Atatürk'ün en büyük eserim dediği çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak sonsuza kadar korumak, bizlerin de görevleri arasındadır” diyen Amcaoğlu şöyle devam etti:

“Büyük Atatürk; 10 Kasım 1938'den bugüne seni her zamankinden daha çok özlüyor ve daha iyi anlıyoruz. Yüce Türk Milletinin her bir ferdi gibi bizler de senin ilke ve devrimlerin gönüllü ve azimli birer koruyucusu olmaktan büyük bir onur duymaktayız. Ruhun şad olsun.”

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Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83’üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Türkiye’nin bağımsızlığı için ömrünü adayan sadece Türkiye’de değil dünyaya ilham kaynağı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83’üncü yılında sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti gibi, O’nun büyük devrimlerinin ve ilkelerinin izinde olan KKTC de, Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığı güç ile sonsuza kadar bağımsız, özgür ve ilelebet yaşayacak, her ne olursa olsun umutsuz olmadan, O’nun yolundan ayrılmadan hep aydınlığa doğru emin adımlarla yürüyeceğiz.

Atatürk’ün aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, aramızdan ayrılışının 83’üncü yılında dünyanın saygı, Türk Milleti’nin varlığıyla onur duyduğu büyük önder Atatürk’ü, büyük bir özlem ve minnetle anıyorum”

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İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk’ün “Kıbrıs Türkü’nün kalbinde, fikrinde, düşünceleri ve her yüzyıl parlayan ışığı ile yaşamaya devam edeceğini” söyledi.

Bakan Kutlu Evren’in mesajında, şu ifadelere yer verildi:

“O, savaşların, dikta rejimlerinin, zulmün esir aldığı bir yüzyılda, büyük devletlerin yayılmacı politikalarına karşı, esareti kabul etmemiş, Türk Ulusunun ayağa kalkması, bağımsızlığı ve hürriyeti için önder olmuş, yaşamını halkına adamış, çağdaşlarının çok ilerisinde bir liderdi.

Askeri dehası, siyasi ufku ve halkına olan sevgisi ile yaşadığı yüzyıla güneş gibi doğmuş, Türk Ulusunun istikbalini gelecek kuşaklarda görmüş, halk iradesini her şeyin üstünde tutmuştur.

Atatürk, tarihin altın sayfalarında eşsiz bir dünya lideri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, sömürgecilik altında ezilen milletlerin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ilham kaynağı olarak yer almış, ölümsüz bir liderdir.

Büyük Türk Ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü’nün kalbinde, fikrinde, düşünceleri ve her yüzyıl parlayan ışığı ile yaşamaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerimle, Kıbrıs Türkü için sevgisi eksilmeyecek, özlemi bitmeyecek, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete uğurlanışının 83. sene-i devriyesinde kendisini bir kez daha saygı, özlem ve rahmetle anıyorum.”

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Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 83’üncü ölüm yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Parti Başkanı Mehmet Çakıcı yayımladığı mesajda, “Atatürk ilke ve devrimleri Türk ulusu yanı sıra dünyadaki mazlum uluslara rehber olmaya devam ediyor. Ülkemizin yer aldığı bölgede yaşanan siyasi istikrarsızlık ve işlenmekte olan insanlık suçlarına bakıldığında Atatürk ilkelerinin ne kadar yaşamsal olduğu bir kez daha net olarak anlaşılmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk ilham kaynağımız olmaya devam etmektedir. 10 Kasım'lar bizim için sadece Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü değil, O'nun eserlerini geliştirerek geleceğe taşıma azmimizi yinelediğimiz günlerdir” dedi.

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Yeniden Doğuş partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Arıklı’nın mesajı şöyle:

“Gücünü milletine olan sevgisinden, inancından ve güveninden alan Atatürk'ün başarıları, özgür ve bağımsız yaşamak isteyen diğer milletlere de yol gösterici olmuştur. Çağdaş, laik ve sürekli daha ileriye dönük bakış açısıyla tüm dünyanın saydığı önemli bir devlet adamı olan Mustafa Kemal’i, milletimiz her 10 Kasım’da anmalı, anlamalı, kavramalı ve yorumlamadır.

Atatürk ilke ve İnkılaplarını kendiliğinden kabul eden ve Atatürk sevgisini içinden hiçbir zaman eksik etmeyen Kıbrıs Türkleri onun izinden gitmeye devam edecek ve ilkelerinden taviz vermeyeceklerdir”

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, “Bedenen aramızdan ayrılmış olsa da, kalplerimizde yaşamaya devam edecek olan Büyük Önder’in çizdiği yol, bugün olduğu gibi yarın da bizlere rehber olacaktır” dedi.

Özçınar yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 83. yılında saygıyla andı.

İlke ve devrimlerini, ilk günden benimseyen Kıbrıs Türk halkının, Atatürk’e çok büyük sevgi ve bağlılık duyduğunu vurgulayan Özçınar, Büyük Lider Atatürk’ün fikirleri ve emanetini gelecek nesillere aktarmanın ise en önemli görevleri olduğunu kaydetti.

Mahmut Özçınar, “Gururla, gösterdiği yolda ilerlemeye devam edeceğimiz Ulu Önder’i, sevgi, saygı, rahmet ve özlemle anıyorum” dedi.

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İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Sadıkoğlu yayınladığı mesajda şöyle dedi:

“Açtığı yolda, gösterdiği hedefte hiç durmadan yürümeye ant içmiş bir nesil olarak, Ulu Önderimizi saygı ve minnetle anmaya da devam edeceğiz. Öngörüleri, reformları ve yaptıklarıyla sadece bir milletin kaderini değil, tüm dünyadaki dengeleri de değiştirmeyi başarabilen yegâne bir kişilik olan Mustafa Kemal Atatürk, ileri görüşlülüğü, barışçıl kimliği, reformları ve siyasetteki vizyonu ile dünyanın saygısını da kazanmayı başarmıştır. Bizler de ilke ve devrimlerini benimseyen Kıbrıslı Türkler olarak, onun çizdiği çağdaş uygarlık hedefine ulaşmak adına, çalışmaya devam ediyoruz”

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Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulusal önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, 83. ölüm yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle andı. Manga, “Atatürk yolumuza ışık olmaya devam ediyor” vurgusu yaptı.

Manga mesajında, “Osmanlı’nın işgalinin yıkıntıları arasından, ulusal kurtuluş destanımızı yazarak, Türkiye Cumhuriyeti’ni yaratan ve Türk milletine hediye eden Atatürk, yolumuza ışık olmaya devam ediyor” dedi.

“Yurtta barış, dünyada barış” ilkesini benimseyen Atatürk’ün verdiği mücadelenin bugün mazlum milletlere rehber olmayı sürdürdüğünü ifade eden Manga, en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin, tüm iç ve dış tehditlere rağmen, Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler hedefine doğru kararlılıkla ilerlediğini vurguladı.

“Vatanın, milletin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkmak, Türklüğümüzle övünmek ve çalışarak geleceğe güvenle bakmak, her Türk’ün asli görevidir” diyen Akın Manga, Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde rahmet, saygı ve minnetle andı.

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Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), “Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı ve armağan ettiği Cumhuriyetin değerlerini korumak, düşüncelerini benimsemek ve yaşatmak geleceğimiz olan gençlerimizin asli görevidir” dedi.

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Serdaroğlu, mesajında, hayatını bu uğurda adayan Atatürk’ün, ülkesini ve halkını zor şartlara ve imkansızlıklara rağmen, milletinden aldığı güç ile birlik ve beraberlikle tüm zorlukların üstesinden gelerek Özgürlüklerine kavuşturduğunu hatırlattı.

Atatürk'ün fikirleri, düşünceleri ve yaptıklarının, Kıbrıs Türk halkına da yol gösterdiğini ve göstermeye de devam edeceğini vurgulayan Serdaroğlu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk; idealleriyle, fikirleriyle, icraatlarıyla gönlümüzde sonsuza dek yaşayacaktır” dedi.

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Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Atatürk’ün vefatının 83’üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dernek Başkanı Kazım And mesajında, “Ebedi başkomutanımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, eşsiz devlet adamı, ulu önder Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83’üncü yıl dönümünde bir kez daha saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz. Atatürkçü düşünce sistemi yaşanıp geçmişte kalmış bir olgu değil, çağın ötesine devam eden, toplumsal ve evrensel yaşayışta rehber olan ve asla unutulmaması gereken bir gelecektir.” ifadelerini kullandı.

And, Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının, Atatürk ilke ve devrimleriyle yaşamayı benimsemiş ve onun işaret ettiği çağdaş ve ileri medeniyet seviyesine ulaşmak, adadaki varlığını sonsuza dek özgür olarak sürdürmek için kendisine düşen görevleri geçmişte olduğu gibi gelecekte de yapmaya devam edeceğini ifade etti.

And, “Atatürk, ulusumuzun birlik, beraberlik, barış ve güven içinde uygarlık yolunda emin adımlarla ilerleyişinde rehberimiz olmaya devam edecektir.” dedi.

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83’üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar tarafından yayımlanan mesajda, Bayar, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, sonsuzluğa göçünün 83’üncü yıl dönümünde, hayranlıkla, özlemle, sevgi, saygı ve rahmetle andığını kaydetti.

Bayar, Atatürk’ün üç kıtada altı asır hükümran olan Osmanlı İmparatorluğu’nun teslim olmasını kabul etmeyerek Kurtuluş Savaşı’nı başlattığına işaret ederek, Başkomutan olarak mucizevi bir direnişle ve üstün dehası ile zafere ulaştığını, modern ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğunu belirtti.

Atatürk’ün önderliğinde genç Türkiye Cumhuriyeti’nin on beş yıl gibi kısa bir sürede, her sahada, siyasi, idari, sosyal ve ekonomik alanlarda yeniden yaratıldığını ve Dünya Devletleri arasındaki saygın yerini aldığını kaydeden Bayar, mesajına şöyle devam etti:

“Kısa bir süre önce Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci yıl dönümünü onur ve gururla kutladık. Beş gün sonra da, ölümsüz Atamızın gösterdiği yoldan ve izinden giderek sağladığımız özgürlük ve kurduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci yıldönümünü kutlayacağız.

Bugün bölgemizde her zaman yanımızda olan güçlü bir Anavatanımız vardır. Ulu Önder Atatürk’ün çizdiği yolda gösterdiği hedeflere ve O’nun ideallerine bağlı kalarak her türlü zorluğu aşacağımızı ve Devletlerimizi sonsuza kadar yaşatacağımıza yürekten inanıyoruz.”

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Prof. Dr. Hocanın mesajında öğrencilere de seslenerek, “Sizlere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir’ sözünü hatırlatmak isterim. Sizler ülkelerimizin geleceğisiniz. Mustafa Kemal Atatürk’ü iyi anlamak ve O’nun bizlere gösterdiği geleceğe yürümek; modern, çağdaş ve barış içerisinde bir geleceğe yürümek demektir” dedi.

Atatürk’ün en büyük özelliğinin, her zaman Türk Halkı ile iç içe olmasına vurgu yapan Prof. Dr. Hocanın, “Şu an bedenen aramızda olmasa da; fikirleriyle ve düşünceleriyle aramızdadır ve sonsuza kadar aramızda kalmaya devam edecektir. Atatürk’ün fikirlerini yaşatmaya ve sonraki nesillere aktarmaya devam edeceğiz” dedi.