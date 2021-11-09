Atatürk'ün ölüm yıldönümü için mesajlar

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kıbrıs Türk halkının, varoluş mücadelesinde kendisine ışık vererek yol gösteren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü asla unutmayacağını vurguladı.

Meclis Başkanı Sennaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini zaferle taçlandıran, bizlere bağımsız ve özgür bir gelecek sunan Ulu Önder Atatürk ve kahraman silah arkadaşları, şanlı tarihimizdeki övünç kaynağımız olmuşlardır. Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm mazlum halkların emperyalizmle mücadelesine ilham kaynağı olmuştur.

Ulu Önder Atatürk, büyük bir devlet adamı olarak ülke ve dünya şartları istikametinde doğru ve gerçekçi bir vizyon ortaya koymuş olup, modernleşme ve dönüşüm hamlelerini cesaretle gerçekleştirmiştir. Böylece evrensel değerleri benimsemiş, millet egemenliğine dayanan, itibarlı ve güçlü bir devlet, üreten ve geleceğe güvenle bakan bir toplum oluşturulmasını amaçlamıştır. Anavatanımız bu gün, bu yolda ilerlemektedir.

Kıbrıs Türk halkı da Atatürk’ün ilke ve devrimlerini takip etmiş, devletini çağdaş, laik ve demokratik temeller üzerine inşa etmiştir. Kıbrıs Türkü varoluş mücadelesinde kendisine ışık vererek yol gösteren Ulu Önder Atatürk’ü asla unutmayacaktır.

Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. Yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum.”

**

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, “Bedenen aramızdan ayrılmış olsa da, kalplerimizde yaşamaya devam edecek olan Büyük Önder’in çizdiği yol, bugün olduğu gibi yarın da bizlere rehber olacaktır” dedi.Özçınar yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 83. yılında saygıyla andı.İlke ve devrimlerini, ilk günden benimseyen Kıbrıs Türk halkının, Atatürk’e çok büyük sevgi ve bağlılık duyduğunu vurgulayan Özçınar, Büyük Lider Atatürk’ün fikirleri ve emanetini gelecek nesillere aktarmanın ise en önemli görevleri olduğunu kaydetti.Mahmut Özçınar, “Gururla, gösterdiği yolda ilerlemeye devam edeceğimiz Ulu Önder’i, sevgi, saygı, rahmet ve özlemle anıyorum” dedi.

**

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulusal önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, 83. ölüm yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle andı. Manga, “Atatürk yolumuza ışık olmaya devam ediyor” vurgusu yaptı.

Manga mesajında, “Osmanlı’nın işgalinin yıkıntıları arasından, ulusal kurtuluş destanımızı yazarak, Türkiye Cumhuriyeti’ni yaratan ve Türk milletine hediye eden Atatürk, yolumuza ışık olmaya devam ediyor” dedi.

“Yurtta barış, dünyada barış” ilkesini benimseyen Atatürk’ün verdiği mücadelenin bugün mazlum milletlere rehber olmayı sürdürdüğünü ifade eden Manga, en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin, tüm iç ve dış tehditlere rağmen, Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler hedefine doğru kararlılıkla ilerlediğini vurguladı.

“Vatanın, milletin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkmak, Türklüğümüzle övünmek ve çalışarak geleceğe güvenle bakmak, her Türk’ün asli görevidir” diyen Akın Manga, Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde rahmet, saygı ve minnetle andı.

**

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Atatürk’ün vefatının 83’üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dernek Başkanı Kazım And mesajında, “Ebedi başkomutanımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, eşsiz devlet adamı, ulu önder Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83’üncü yıl dönümünde bir kez daha saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz. Atatürkçü düşünce sistemi yaşanıp geçmişte kalmış bir olgu değil, çağın ötesine devam eden, toplumsal ve evrensel yaşayışta rehber olan ve asla unutulmaması gereken bir gelecektir.” ifadelerini kullandı.

And, Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının, Atatürk ilke ve devrimleriyle yaşamayı benimsemiş ve onun işaret ettiği çağdaş ve ileri medeniyet seviyesine ulaşmak, adadaki varlığını sonsuza dek özgür olarak sürdürmek için kendisine düşen görevleri geçmişte olduğu gibi gelecekte de yapmaya devam edeceğini ifade etti.

And, “Atatürk, ulusumuzun birlik, beraberlik, barış ve güven içinde uygarlık yolunda emin adımlarla ilerleyişinde rehberimiz olmaya devam edecektir.” dedi.