banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1101
ALTIN
463.264
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7932
EURO
8.6893
Tüp bebek savaşları ve bir doktorun krallığı!
Tüp bebek savaşları ve bir...
Sudan meseleler
Sudan meseleler
Tatar, Eroğlu ailesiyle yemekte barıştı...
Tatar, Eroğlu ailesiyle yemekte barıştı...
Bana partimi sorma
Bana partimi sorma
banner355

Atatürk Öğretmen Akademisi giriş sınavı yapıldı

Sonuçlar bugün açıklanacak..

29 Ağustos 2020 Cumartesi 14:29
Atatürk Öğretmen Akademisi giriş sınavı yapıldı
banner337
banner351

AÖA’ya yeni eğitim yılında alınacak 50 öğrencinin belirleneceği giriş sınavı, 350 adayın katılımıyla Atatürk Öğretmen Akademisi, Türk Maarif Koleji ve Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu olmak üzere 3 merkezde ve tek oturumda gerçekleştirildi. 
AÖA Müdürü Zehra Özçınar’dan alınan bilgiye göre, sınıf öğretmenliği için 30, okul öncesi için de 20 öğrencinin alınacağı sınav sonuçları bugün akşama doğru açıklanacak. 
Özçınar, sınava 352 kişinin başvurduğunu ancak sınava 350 katılım olduğunu ifade etti. Özçınar, sınav kağıtlarının değerlendirilmesinin ardından mülakat hakkı kazanan adayların 1-2-3 Eylül’de mülakata çağrılacağını kaydetti. 

banner341
Uluslararası sınavlarla ilgili mülakatların ise 7 Eylül’de yapılacağını söyleyen Özçınar, bunun sonuçlarının da 11 Eylül’de açıklanacağını dile getirdi. 

 

banner360
Son Güncelleme: 29.08.2020 14:43
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Öğretmen AkademisiAÖA Giriş Sınavı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kum Zambakları Ve Deniz Kaplumbağaları  Yaşatma Etkinliği Yarın Akdeniz’de…
Kum Zambakları Ve Deniz Kaplumbağaları  Yaşatma Etkinliği Yarın Akdeniz’de…
Gaü Pedagojik Formasyon Programı İçin Kayıtlar Başladı
Gaü Pedagojik Formasyon Programı İçin Kayıtlar Başladı
Tatar: “30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk Tarihinin En Önemli, En Yaşamsal Askeri Başarısının Simgesidir”
Tatar: “30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk Tarihinin En Önemli, En Yaşamsal Askeri Başarısının Simgesidir”
Birgül Beyazyük Gedık’ın “mekansal Yansımalar” Adlı Kişisel Resim Sergısı Pazartesı Açılacak
Birgül Beyazyük Gedık’ın “mekansal Yansımalar” Adlı Kişisel Resim Sergısı Pazartesı Açılacak
Yangın Tehlikesine Karşı Trafik Araçlarının Ormana Girişi 9 Eylüle Kadar Yasak
Yangın Tehlikesine Karşı Trafik Araçlarının Ormana Girişi 9 Eylüle Kadar Yasak
30 Ağustos Zafer Bayramı…ataoğlu: “özgürlük Ve Bağımsızlık Meşalesinin Yakıldığı Gün”
30 Ağustos Zafer Bayramı…ataoğlu: “özgürlük Ve Bağımsızlık Meşalesinin Yakıldığı Gün”
Özkurt: "BRTK Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki görevlerini en iyi şekilde yapacaktır"
Özkurt: "BRTK Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki görevlerini en iyi şekilde yapacaktır"
Gönyeli çemberi geceleri kontrollü olarak trafiğe kapatılacak
Gönyeli çemberi geceleri kontrollü olarak trafiğe kapatılacak
CTP’den BRT’ye ‘eşitlik’ uyarısı
CTP’den BRT’ye ‘eşitlik’ uyarısı
Oğuz’un 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı…
Oğuz’un 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı…

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim