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Atatürk Öğretmen Akademisi giriş sınavı 21 Ağustos’ta

Atatürk Öğretmen Akademisi’ne (AÖA) giriş sınavı, 21 Ağustos Cumartesi günü yapılacak. 

28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:00
Atatürk Öğretmen Akademisi giriş sınavı 21 Ağustos’ta

AÖA Başkanı Doç. Dr. Zehra Özçınar tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, AÖA’ye 21 Ağustos’ta yapılacak giriş sınavı ile Sınıf Öğretmenliği Programına 47, Okul Öncesi Öğretmenliği Programına 25 ve uluslararası sınavlarla öğrenci kabulü İle Sınıf Öğretmenliği Programına ise 28 öğrenci olmak üzere toplam 100 öğrenci alınacak.
Giriş sınavı, yürürlükteki lise müfredatı kapsamında her biri 25 sorudan oluşan Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri ve İngilizce olmak üzere 5 alt testten oluşacak. Dört yanlış bir doğruyu götürecek sınav tek oturumda 150 dakika sürecek.

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AÖA yazılı giriş sınav sonuçlarına Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği  Programları için toplam kontenjan sayısı kadar aday mülakat hakkı kazanacak, ancak mülakat hakkı kazanan en son sıradaki adaylar ile aynı puanı alan tüm adaylar mülakata çağrılacak.
Öte yandan, sınava girecek öğrencilerin sınav tarihinden son 72 saat içerisinde PCR yaptırarak sonuç belgesini sınav görevlisine ibraz etmesinin zorunlu olduğu duyuruldu.
 

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Son Güncelleme: 28.07.2021 14:07
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