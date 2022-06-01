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Atatürk İlkokulu'nda "Dünya Çocuk Günü Etkinliği" düzenlendi

01 Haziran 2022 Çarşamba 15:31
Atatürk İlkokulu'nda "Dünya Çocuk Günü Etkinliği" düzenlendi

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun çocuklara yönelik geliştirdiği “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi” devam ediyor. Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu'ndan verilen bilgiye göre, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Lefkoşa Surlariçi’nde yaşayan çocuklara yönelik “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz” sloganı ile Başbakanlık Denetleme Kurulu, Atatürk İlkokulu, Yaşama Sporla Bağlan Derneği, Dedezade Part Co, Dome ve İntergaz işbirliğinde bir etkinlik düzenlendi. Mutlu Çocuklar Bilim Parkında 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleşen etkinlikte, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Halil Talaykurt, Atatürk İlkokulu Müdürü Hatice Kuluma, Yaşama Sporla Bağlan Derneği Başkanı Umut Madenoğlu, Dome ve İntergaz adına Günhan Ecesoy, İyileşme danışmanı Feyza Süral, Stajyer Hilal Yeşilsu, Dervişe Çankaya ve Hasan Erkanlılar hazır bulundu. Atatürk ilkokulu Müdürü Hatice Kuluma ve öğretmenleri ile 50 çocuğun katıldığı etkinlikte çocuklar, mikroskop ile bazı canlıları yakından inceledi, 3 boyutlu printer ile baskı yaptı, kum havuzunda yeryüzü şekilleri inceledi ve mühendislik odasında kendi araçlarını tasarlayıp test etti. Zet Karting pistinde kurulan oyun alanında eğlenen çocuklara kahvaltılık ikramı da yapıldı.

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-Hatipoğlu

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu da yaptığı konuşmada, "Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz" projesi kapsamında Lefkoşa Surlariçi’ndeki ailelere yönelik olarak yürüttükleri eğitim ve destek çalışmalarına ve “MANNE” projesine devam ettiklerini söyledi. Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Halil Talaykurt, Yaşama Sporla Bağlan Derneği Başkanı Umut Madenoğlu, Dedezade Part Co adına Halit Dedezade, Dome ve İntergaz adına Günhan Ecesoy’a etkinliğe katkılarından dolayı teşekkür eden Hatipoğlu, Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi’ne destek veren kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği halinde yeni çalışmaları da kısa sürede hayata geçireceklerini vurguladı.

“Çocuklarımızın 1 Haziran Dünya Çocuk Gününü kutlar, onlara sağlıklı bir yaşam yolunda ilerlemelerine olanak yaratabileceğimizin, bilinci ile hareket ediyoruz” diyen Hatipoğlu, Komisyon olarak emin adımlarla ilerlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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