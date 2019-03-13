Atatürk düşmanlığı hortladı

ATATÜRK DÜŞMANLIĞI HORTLADI

Ergün YAHAT

Büyükkonuk köyünde dün gece köy meydanında bulunan Atatürk büstüne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı düzenlendi büst kesici aletler ile kırılırken olaya başta Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ve bölge halkı büyük tepki gösterdi.

Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu sosyal medya sayfasından tepkisini dile getirdi.

işte Sennaroğlunun paylaşımı.

Atatürk ne demişti .... Fikirler zorla ve şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez. Büyükkonuk Atatürk Büstüne dün akşam saldırı yapıldı .. Sanırım balta İLE ..!!! Ha çocuk işi mi ...! Biz çocukken bu Büste kuçak dolusu çiçek bırakmayı öğrenmiştik.. Polise şikayetçi olduk..!!! Temennim bulunmasıdır.... YAZIKLAR olsun