banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101849
ALTIN
259.006
DOLAR
5.6360
STERLİN
7.0648
EURO
6.3235
Lefkoşa'da hastanede intihar!
LEFKOŞA'DA HASTANEDE İNTİHAR!
KKTC’de izinsiz bulunan 2 kişi tespit edildi
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Ercan'da hırsızlık: 1 tutuklu
ERCAN'DA HIRSIZLIK
Bisiklet sürerken rahatsızlanarak hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
banner307

Atatürk Anıtı’nda tören yapıldı

Atatürk Anıtı’nda tören yapıldı

20 Temmuz 2019 Cumartesi 07:29
Atatürk Anıtı’nda tören yapıldı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Atatürk Anıtı’nda tören yapıldı. 

banner317
Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde yer alan törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TSK Temsilcisi Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, 20 Temmuz kutlamalarına katılan temsilciler ve diğer yetkililer katıldı. 

Törende, anıta Akıncı, Oktay, Küçükakyüz ve Algan Çelenkler sundu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması eşliğinde bayraklar göndere çekildi anıt özel defteri imzalandı. 

Son Güncelleme: 20.07.2019 11:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Pilli:
Sağlık Bakanı Pilli: "büyük Zaferin 45. Yılı Kutlu Olsun"
İşad: “ülkede Güvenlik Ve Huzur En Üst Düzeyde Sunulmalı”
İşad: “ülkede Güvenlik Ve Huzur En Üst Düzeyde Sunulmalı”
Kıbrıs Gazileri Yaşadıklarını Unutamıyor
Kıbrıs Gazileri Yaşadıklarını Unutamıyor
Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören düzenlendi
Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören düzenlendi
Lefkoşa'da hastanede intihar!
Lefkoşa'da hastanede intihar!
İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı yeniden Serkan Kırmızı
İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı yeniden Serkan Kırmızı
Oktay: “Çözüme varız ancak müzakere etmeyi oyalama taktiklerini de kabul edemeyiz”
Oktay: “Çözüme varız ancak müzakere etmeyi oyalama taktiklerini de kabul edemeyiz”
1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın Ruhu Müzelerde Yansıtılıyor
1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın Ruhu Müzelerde Yansıtılıyor
Akıncı: “İstikrarlı duruşumuz karşısında Rum liderliğinin yalpalamaları nereye kadar sürecek? Artık karar vermeli“
Akıncı: “İstikrarlı duruşumuz karşısında Rum liderliğinin yalpalamaları nereye kadar sürecek? Artık karar vermeli“
Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde tören düzenlendi
Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde tören düzenlendi

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim