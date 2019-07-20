20 Temmuz 2019 Cumartesi 07:29
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Atatürk Anıtı’nda tören yapıldı.
Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde yer alan törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TSK Temsilcisi Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, 20 Temmuz kutlamalarına katılan temsilciler ve diğer yetkililer katıldı.
Törende, anıta Akıncı, Oktay, Küçükakyüz ve Algan Çelenkler sundu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması eşliğinde bayraklar göndere çekildi anıt özel defteri imzalandı.
Son Güncelleme: 20.07.2019 11:13