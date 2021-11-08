Atatürk anılacak…

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83’nci yıldönümü olan 10 Kasım’da, Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle anılacak

Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te tüm ülkede sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak, gönderdeki bayraklar yarıya indirilecek.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için tüm ilçelerde anma törenleri düzenlenecek.

LEFKOŞA’DAKİ TÖREN ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE

Başkent Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önündeki tören, saat 09.00’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Anıt Özel Defteri imzalanacak.

Lefkoşa’daki ikinci tören ise saat 09.30’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak. Buradaki “Atatürk’ü Anma Programı’nda, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği adına konuşma yapılacak; ardından Milli Eğitim Bakan Olgun Amcaoğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması yer alacak.

Anma töreni, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin sunacağı “Oratoryo” ve “Tarihi Kartpostallarla Türk Kurtuluş Savaşı ve Atatürk” isimli sunum ile sona erecek.

MAĞUSA’DAKİ TÖREN ZAFER ANITI’NDA

Gazimağusa’da gerçekleştirilecek Atatürk’ü anma töreni Zafer Anıtı önünde saat 08.50’de başlayacak.

Törende, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı ile bayraklar yarıya indirilecek. Törende, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yapılacak; şiir okunacak.

GİRNE

Girne’deki anma töreni ise Atatürk Anıtı önünde saat 08.55’te başlayacak.

Protokole göre çelenklerin anıta sunulmasından sonra saygı duruşu yapılacak ve İstiklal Marşı ile bayraklar yarıya indirilecek, şiir okunmasıyla tören sona erecek.

GÜZELYURT

Güzelyurt’ta Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek anma töreni de saat 08.55’te çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların yarıya indirilmesinin ardından tören, şiir ve günün anlam ve önemini belirten konuşmayla tamamlanacak.

İSKELE

İskele’de 08.45’te Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla bayrakların yarıya indirilmesinin ardından, şiir ve günün anlam ve önemini belirten konuşmayla sona erecek.

ATATÜRK LEFKE’DE DE TÖRENLE ANILACAK

Lefke’deki tören ise saat 08.45’te Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak olan tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesiyle devam edecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve okunacak şiirlerle tören sona erecek.

GEÇİTKALE

Gün dolayısıyla Geçitkale’de de tören yapılacak. tören, Geçitkale Kasaba Meydanı’nda saat 09.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesiyle başlayacak. Protokol sırasına göre çelenklerin Anıta sunulmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak. Şiirler okunmasıyla tören sona erecek.

AKDOĞAN

Akdoğan’daki tören ise Akdoğan Atatürk Anıtı’nda saat 09.00’da başlayacak. Saygı duruşu, istiklal marşı ve bayrakların yarıya indirilmesinin ardından protokol sırasına göre çelenkler Anıta sunulacak. Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak. Şiir ve şarkı okunmasıyla tören sona erecek.



MEHMETÇİK

Mehmetçik’teki anma töreni de Mehmetçik Belediyesi Park Gazinosu’nda saat 09.00’da yapılacak.

Törende protokolün Atatürk Anıtına çelenk koymasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar yarıya indirilecek.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma, şiirler ve koro sunumu ile tören sona erecek.

ATIŞ MÜSABAKALARI

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma faaliyetleri çerçevesinde KKTC Atıcılık Federasyonu tarafından “10 Kasım Atıcılık İhtisas Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Atış Müsabakaları” düzenlenecek.

İlki 6 Kasım Cumartesi günü yapılan atışların ikincisi 13 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Atıcılık İhtisas Birliği’nin sponsorluğundaki etkinlik Taşkent Yivli Silahlar Poligonu’nda yer alacak ve sabah saat 09:00’da başlayan atışlar gün boyu devam edecek.