Ataser: Mare Monte plajı artık halkın

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, “Hukuk mücadelemizi kazandık. Mare Monte Plajı ve Kraliçe Havuzlarının bulunduğu bölge kira sözleşmesinden çıktı. Burası halkın kullanımına verilecek. Belediye olarak kamu yararına kullanmak için girişimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Fırat Ataser, eski Mare Monte diskonun altından başlayıp, kraliçe havuzlarını da içine alan sahil bölgesinin sit alanı içinde yer aldığını ve devlet arazisi olduğunu bu nedenle Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kiralama yetkisinin olmadığı gerekçesiyle 2015 yılında belediye meclis kararıyla mahkeme sürecini başlattıklarını söyledi.

Ataser, 2 yıldan beri davanın YİM’de görüşüldüğünü belirterek, mahkemenin sahil bölgesiyle ilgili kira sözleşmesinin iptal edilmesi yönünde karar aldığını kaydetti.

Ataser, müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu. İşte o paylaşım;