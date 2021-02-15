banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İş dünyası tefecilere teslim!
İş dünyası tefecilere teslim!
Tıp-İş ve Sağlık Bakanı herkesi kandırmış !
Tıp-İş ve Sağlık Bakanı herkesi...
Hükümet ve bürokrat değiştirilerek pandemi atlatılabiliyor muymuş?
Hükümet ve bürokrat değiştirilerek pandemi...
İki devletli çözümü istemeyen var mı?
İki devletli çözümü istemeyen var...
banner376

Ataoğlu’ndan şehit edilen 13 sivil için başsağlığı mesajı

Ataoğlu: "Acınız acımızdır"

15 Şubat 2021 Pazartesi 09:45
Ataoğlu’ndan şehit edilen 13 sivil için başsağlığı mesajı
banner337
banner391

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Irak’ın kuzeyinde Gara bölgesinde şehit edilen 13 sivil için başsağlığı mesajı yayınladı.

Ataoğlu mesajında, “Irak’ın kuzeyinde Gara bölgesinde kalleş terör örgütü tarafından haince şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum, kederli ailelerine, aziz Türk milletine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak acınız acımızdır. Başımız sağ olsun” diyen Ataoğlu, çirkin yüzünü bir kez daha gösteren hain terör örgütünün hedefine asla ulaşamayacağını vurguladı.

banner341
Ataoğlu, “Vatan nöbeti tutan, üstün bir mücadele azmi, inanmış bir ruhla Anavatan Türkiye’yi ve ülkemizi savunan kahramanlarımızı Allah korusun” dileğinde bulundu.

           

banner360
Son Güncelleme: 15.02.2021 10:46
Anahtar Kelimeler:
Fikri AtaoğluBaşsağlığı Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avunduk: “Ekonominin, reel sektörün bu yükü daha fazla taşıması artık mümkün değildir”
Avunduk: “Ekonominin, reel sektörün bu yükü daha fazla taşıması artık mümkün değildir”
Küresel salgında son durum
Küresel salgında son durum
Hava durumu
Hava durumu
Arıklı’dan Gara bölgesinde şehit edilen 13 Türk vatandaş için başsağlığı
Arıklı’dan Gara bölgesinde şehit edilen 13 Türk vatandaş için başsağlığı
Erhürman’dan şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı
Erhürman’dan şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı
Bakan Çavuşoğlu’dan, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziye mesajı
Bakan Çavuşoğlu’dan, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziye mesajı
Bir işçiden örnek emsal teşkil edecek paylaşım
Bir işçiden örnek emsal teşkil edecek paylaşım
35 yaşındaki hasta böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti
35 yaşındaki hasta böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti
KKTC'de vaka sayısında düşüş
KKTC'de vaka sayısında düşüş
Hükümet geri adım attı!
Hükümet geri adım attı!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim