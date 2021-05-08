Ataoğlu’ndan Kadir Gecesi mesajı

Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu gecenin, sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını temenni etti.

Ataoğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın daha da yoğunlaştığı mübarek Ramazan-ı Şerif'in son günlerine yaklaşırken, Kadir Gecesi'ni idrak etmenin heyecanını yaşıyoruz.

Bu anlamlı gecenin, sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın Kadir Gecesi'ni en içten dileklerimle kutluyor; memleketimize, milletimize ve tüm insanlığa huzur ve esenlikler getirmesini diliyorum.”



