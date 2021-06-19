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Ataoğlu’ndan Babalar Günü mesajı

DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, tüm babaların gününü kutladı;  “Rabbim vefat eden babalarımıza cenneti nasip etsin inşallah” dedi.

19 Haziran 2021 Cumartesi 14:45
Ataoğlu’ndan Babalar Günü mesajı
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Ataoğlu, mesajında, “varlıkları ile bizlere daima güç veren, zorlukları göğüsleyerek ailesi için her türlü fedakârlığı üstlenen ve tecrübeleriyle bizlere her zaman yol gösteren tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir yaşam diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Babasının yokluğunda ilk babalar gününü geçirdiğini kaydeden Ataoğlu, “Koca yürekli güzel babam. Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var” dedi.

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Son Güncelleme: 19.06.2021 14:57
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