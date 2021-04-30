Ataoğlu’ndan 1 Mayıs mesajı…

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada çalışanların çok zor durumda olduğunu ifade ederek, Bakanlık olarak çalışan kesimin sorunlarına çözüm üretmeye özen gösterdiklerini kaydetti.

Ataoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısı ile mesaj yayımladı.

Çalışanın ülkenin büyümesinde önemli bir role sahip olduğunu belirterek, geçtiğimiz yıldan bu yana covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada çalışanların çok zor durumda olduğunu ifade eden Ataoğlu, işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklarının korunması için tüm işverenlerin duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Bakanlık olarak çalışan kesimin sorunlarına çözüm üretmeye özen gösterdiklerini anlatan Ataoğlu, yaşanan pandemi nedeni ile devlet olanakları çerçevesinde çalışanlara destek olmak olmaya çalıştıklarını belirtti.



Ataoğlu mesajında şunları da kaydetti:“Dünyanın içinden geçtiği bu istisnai dönemde başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, milletimize ve ülkemize sundukları hizmete büyük bir özveriyle devam eden herkese şükranlarımı sunarım.1 Mayıs’ın birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini temenni eder, emekleriyle ve alın terleriyle Kuzey Kıbrıs’ın gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayan çalışanlarımızın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum”.