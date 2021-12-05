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Ataoğlu’dan, Larnaka Büyük Camii’ne yönelik saldırıya tepki

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Güney Kıbrıs’ta Larnaka Büyük Camii'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı.

05 Aralık 2021 Pazar 20:30
Ataoğlu’dan, Larnaka Büyük Camii’ne yönelik saldırıya tepki

Ataoğlu yazılı mesajında şunları kaydetti:

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“Rumların ırkçı saldırılarına bir yenisi daha eklendi! Güney Kıbrıs’ta Larnaka Büyük Camii’ne yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyorum. İbadet özgürlüğünün ve ibadet yerlerinin kutsallığının korunması sorumluluğu çerçevesinde Rum Yönetimi bir an önce gereken önlemleri almalı, failleri yakalamalıdır. Bu ve bunun benzeri çirkin yaklaşımlar insanlık düşmanı ve ırkçı bir zihniyetin ilkel yansıması olup, bu saldırının sadece Müslümanları hedef almadığı, bütün insanlık için ortak tehdit oluşturduğu unutulmamalıdır.

Bu tür kabul edilmez olayların tekrar etmemesini temennisi ile konunun gereken ciddiyet ve hassasiyetle takip edilmesini bekliyoruz.”

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Son Güncelleme: 05.12.2021 21:31
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