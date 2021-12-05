Ataoğlu’dan, Larnaka Büyük Camii’ne yönelik saldırıya tepki

Ataoğlu yazılı mesajında şunları kaydetti:
Bu tür kabul edilmez olayların tekrar etmemesini temennisi ile konunun gereken ciddiyet ve hassasiyetle takip edilmesini bekliyoruz.”
Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Güney Kıbrıs’ta Larnaka Büyük Camii'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı.
Ataoğlu yazılı mesajında şunları kaydetti:
Bu tür kabul edilmez olayların tekrar etmemesini temennisi ile konunun gereken ciddiyet ve hassasiyetle takip edilmesini bekliyoruz.”