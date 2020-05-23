Ataoğlu’ndan Bayram Mesajı: “huzur, Umut, Mutluluk, Kalplerinizden Hiç Eksik Olmasın”

Lefkoşa, 23 Mayıs 20 (.): Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu, mesajında şunları dile getirdi:

“Bayramlar toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı en özel günlerdir.

Köklü geleneklerimizi ve bizleri birbirimize bağlayan inancımızı sağlamlaştıran bu özel günde, tüm İslâm aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlarım.

Bu bayram diğer bayramlar gibi olmasa da, yine de sevdiklerimizle sosyal mesafe kapsamı içinde birlikte olacağız. Sevdiklerimizi korumak için lütfen tedbirlere uyalım, toplu olabilecek yerlerde biraz mesafeli kalalım. Bu bayramı da bu şekilde doyasıya pozitif düşüncelerle yaşamaya bakalım.

Bu duygularla İnşallah bu Ramazan Bayramı ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtuluşuna; tüm insanlığın huzur ve güven içinde geleceğe umutla bakabilmesine vesile olur.

Huzur, umut, mutluluk, kalplerinizden hiç eksik olmasın.”

(HA)

