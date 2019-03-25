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Ataoğlu: “meteoroloji Dairesi’nin Önemi, Bu Yıl Daha Fazla Hatırlandı”

METEOROLOJİ GÜNÜ DOLAYISIYLA

Ataoğlu: “meteoroloji Dairesi’nin Önemi, Bu Yıl Daha Fazla Hatırlandı”

METEOROLOJİ GÜNÜ DOLAYISIYLA

25 Mart 2019 Pazartesi 15:05
Ataoğlu: “meteoroloji Dairesi’nin Önemi, Bu Yıl Daha Fazla Hatırlandı”

METEOROLOJİ GÜNÜ DOLAYISIYLA "GÜNEŞ, DÜNYA VE HAVA" SEMİNERİ

Lefkoşa, 25 Mart 19 : Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Dairesi 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü kapsamında, Kıbrıs Türk Meteoroloji Mühendisleri Odası ile birlikte “Güneş, Dünya ve Hava” konulu seminer düzenlendi.

Girne Oscar Resort Otel’de düzenlenen seminerin açılışında, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Meteoroloji Dairesi Müdür Raif İlker Buran, Kıbrıs Türk Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Halil Göymen ve Kıbrıs Türk Meteoroloji Derneği Başkanı Enver Doygunel birer konuşma yaptı.

ATAOĞLU

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, Dünya Meteoroloji Günü etkinliğinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Ataoğlu, Meteoroloji Dairesi’nin kısıtlı bütçe imkanları ve personel sıkıntısına rağmen görevlerini Dünya Meteoroloji Teşkilatı ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün talimatları çerçevesinde layıkıyla yerine getirdiğini kaydetti.

Meteoroloji Dairesi’nin kurak yıllarda göz ardı edilen, unutulan öneminin, bu yılki bereketli yağışlarla, su baskınları ve sel felaketleriyle herkes tarafından hatırlandığını söyleyen Ataoğlu, yüzde 90-95 tutarlılıkla hazırlanan raporlar ve ihbarlar sayesinde Meteoroloji Dairesi’ne olan güvenin yeniden tesis edildiğini dile getirdi.

Doğal afetlerin önlenmesi mümkün olmasa da, zamanında yapılacak erken uyarılarla büyük felaketlerin kontrol altına alınabileceğini anımsatan Ataoğlu, bu nedenle meteorolojik hizmetlerin büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Meteorolojik hizmetlerin, deniz ve hava ulaşımından, tarıma, turizme birçok sektörde elzem olduğunu kaydeden Ataoğlu, dairenin, yoğun iş yüküne rağmen verdiği kaliteli hizmetlerin takdire şayan olduğunu belirtti.

Yaşanan sıkıntıların giderilmesi, meteoroloji dairesinin kendisine özel tam donanımlı bir binada hizmet verebilmesi ve personel sıkıntısının giderilmesi için Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak çalışma başlattıklarını dile getiren Ataoğlu, tüm meteoroloji çalışanlarının meteorolojiye emeği geçenlerin, gönüllü meteoroloji hizmeti verenlerin Dünya Meteoroloji gününü kutladı.

BURAN

Meteoroloji Dairesi Müdür Raif İlker Buran da, Birleşmiş Milletler’e bağlı bir kuruluş olan Dünya Meteoroloji Teşkilatı’nın ana sözleşmesinin 23 Mart 1950 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle 23 Mart tarihi Dünya Meteoroloji Günü olarak kabul edildiğini anımsattı.

Buran, Meteoroloji Dairesi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

GÖYMEN

Kıbrıs Türk Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Halil Göymen de, hava durumunun insan hayatında büyük önem arzettiğine vurgu yaparak, zamanla yaşanan ağır doğa şartlarının iklim değişiklikleri üzerinde olan önemli etkileri nedeniyle iklim ve havanın çevre ve sosyo-ekonomik gelişimi üzerinde durma gereğini ortaya çıkardığını belirtti.

Göymen, her türlü insani faaliyetlerin, atmosferin iyi ve kötü olaylarının etkisi altında bulunduğunu anımsatarak, atmosferi ve olaylarını inceleyen, takip eden meteoroloji bilimine ve bilgilerine en üst düzeyde önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Göymen, hava ve suyun olduğu her yerde meteoroloji ve meteoroloji biliminin olduğunu dile getirdi.

DOYGUNER

Kıbrıs Türk Meteoroloji Derneği Başkanı Enver Doygunel de, 1961’den bu yana kutlanan Dünya Meteoroloji Günü’nün tarihçesi hakkında bilgi vererek, KKTC’nin, Dünya Meteoroloji Teşkilatı’na üyeliği bulunmamasına rağmen, 1987 yılından itibaren bu günün kutlandığını anlattı.

Dünya Meteoroloji Günü’nün bu yılki konusunun “Güneş, Dünya ve Hava” olarak seçildiğini anımsatan Doygunel, tüm meteoroloji çalışanlarının gününü kutladı.

(TUĞ/FEZ) FOTOĞRAFLI

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