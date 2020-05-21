Ataoğlu, Lefke Belediyesi’ni Ziyaret Etti

ATAOĞLU: “MUHALEFETTEYİM DİYE BİR KÖŞEDE OTURAMAM”

Lefkoşa, 21 Mayıs 20 : Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, belediyeleri ziyaret ederek, Belediyeler Yasası ile ilgili görüş alışverişinde bulunuyor.

DP’den yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, belediyelere başlattığı ziyaretler çerçevesinde, dün Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile görüştü.

Görüşmede konuşan Ataoğlu, korona virüs ile ilgili izolasyon döneminde belediyelerin gösterdiği olağanüstü çalışmalara dikkati çekti ve tüm belediyeleri ve çalışanlarını kutladı.

Bu süreçte belediyelerden kesinti yapılmasının doğru olmadığını ifade eden Ataoğlu, buna rağmen tüm belediyelerin canla başla çalışarak gerekenden fazlasını yaptığını vurguladı.

ATAOĞLU: “BİR TELEFON UZAĞINIZDAYIZ”

Turizm Bakanlığı döneminde bölgedeki sıkıntıların tespit edilerek çözümler üretilebilmesi için iki günlük çalıştay yaptıklarını hatırlatan Ataoğlu, çalıştaydan çıkan sonuçları sivil toplum örgütleri ile masaya yatırarak öncelik sırasına göre sıraladıklarını, ancak çalışmayı tamamlayamadan görev süresinin sona erdiğini anlattı.



Görev süresinin ardından yapılan çalışmaların yarım kalmasından ve taş taş üzerine konulmamasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Ataoğlu, “Biz yapmamız gereken ne varsa yapmaya hazırız, ihtiyaç duyduğunuz her konuda size bir telefon uzaktayız” dedi.“MUHALEFETTEYİM DİYE BİR KÖŞEDE OTURAMAM”Önümüzdeki günlerde Belediyeler Yasası’nın gündeme geleceğini aktaran Ataoğlu, bununla ilgili Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın görüş ve önerilerini dinlemek istediğini belirtti.Muhalefette olduğu için köşede oturma durumunun olmadığını, gailesinin memleket olduğunu vurgulayan Ataoğlu, belediyelerin Belediyeler Yasası’ndaki sesi olmak için tüm belediyelere ziyaretler başlattığını söyledi.Demokrat Parti içerisinde çeşitli konularda çalışmalar yapan ekipler bulunduğunu aktaran Ataoğlu, belediyelerle ilgili çalışan bir ekiplerinin bulunduğunu anlattı.Tüm belediyeleri Belediyeler Yasası ile ilgili ziyaret edeceğini yineleyen Ataoğlu, amacının konuyla ilgili belediyelerin görüş ve önerilerini alarak, Belediyeler Yasası Meclis gündemine geldiğinde, belediyelerin de görüşleri doğrultusunda en iyisini ortaya koymak olduğunu belirtti.(GÖZ/SEL) FOTOĞRAFLI