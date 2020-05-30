Lefkoşa, 30 Mayıs 20 (.): Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Girne esnafını ziyaret etti. Ataoğlu, esnafın sorunları ve çözüm önerilerini dinledi.

Ataoğlu, esnafla konuşlamalarında; “Umarım kontrollu bir şekilde gerekli tüm tedbirler devam eder, ülkeye girecek olan turistlere de alınacak olan karantina ve test uygulamaları başarılı bir süreçten geçer” dedi.

“Cıvıl cıvıl turist kaynayan” caddenin duruma gelmesinin üzüntü verici olduğu olduğunu belirten Ataoğlu, uygulanan tedbirler sonrasında, ekonominin tekrar kalkınması için alınan kararların takipçisi olacağını kaydetti. Ataoğlu, “Dileğim, eski günlerdeki gibi sağlıklı günlere kavuşup esnafın yüzünün güldüğü günleri kısa zamanda görmek” dedi.

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