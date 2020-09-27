Lefkoşa, 27 Eylül 20 (.): Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı ve Azerbaycan'a destek belirtti.

Ataoğlu yazılı açıklamasında, Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerini hedef alan hain saldırılarını derin bir endişe içerisinde izlediklerini kaydetti.

Uluslararası hukukun resmen ihlali edildiği bu saldırıları kınadığını belirteni yaşamını kaybeden sivil ve askerlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dileyen Fikri Ataoğlu, "Kıbrıs Türk halkı olarak Azerbaycan’ın yanındayız. Umarım daha fazla kayıp yaşanmadan Ermenistan bu hain saldırılarından bir an önce vazgeçer" ifadelerini kullandı.

(GÜL)