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Ataoğlu: “Yüzde 25 kesinti yapılmamalıydı”

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu pandemi süreci sonrası belediyelere ilk ziyaret programını gerçekleştirdi.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 07:00
Ataoğlu: “Yüzde 25 kesinti yapılmamalıydı”
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Demokrat Parti tarafından yapılan açıklamada, Ataoğlu’nun, bu sürede tüm belediyeleri ziyaret ederek, ‘Belediyeler Yasası’ ile ilgili görüş alışverişinde bulunacağı kaydedildi.

Ziyaretler çerçevesinde Ataoğlu, ilk ziyaretini Gazimağusa Belediyesi’ne yaptı.Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile biraraya gelen Ataoğlu, yaşanan zorlu süreçte belediyelerin çalışmalarını takdir ettiğini, Hükümetin yapmış olduğu yüzde 25 kesintiye rağmen belediyelerin canla başla hizmet verdiğini söyledi.

ATAOĞLU: “YÜZDE 25 KESİNTİ YAPILMAMALIYDI”

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Ataoğlu, “Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, yüzde 25 kesinti yapılmamalıydı. Hükümet, belediyelerin daha da iyi hizmet verebileceği bir formül üretmesi gerekirken tam tersini yaptı. Buna rağmen bütün belediyeler özverili bir şekilde bu süreci en iyi şekilde götürdü. Belediyelerimiz, kısmi açılım döneminde de gerek vatandaşları bilgilendirme gerekse eksikliklerini giderme noktasında katkı koydu. Gazimağusa Belediyesi’nin bu süreçte yoksullara yaptığı yardımlar ve maske üreterek gerekli yerlere dağıtması da ayrıca takdire şayandır” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYELER YASASI İLE İLGİLİ EN İYİSİNİ ORTAYA KOYMAK İSTİYORUZ”

Demokrat Parti içerisinde çeşitli konularda çalışmalar yapan ekipler bulunduğunu aktaran Ataoğlu, belediyelerle ilgili çalışan bir ekiplerinin de bulunduğunu anlattı. Tüm belediyeleri ‘Belediyeler Yasası’ ile ilgili ziyaret edeceğini aktaran Ataoğlu, amaçlarının konuyla ilgili belediyelerin görüş ve önerilerini alarak, Belediyeler Yasası Meclis gündemine geldiğinde, Belediyelerin de görüşleri doğrultusunda en iyisini ortaya koymak olduğunu belirtti.

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Son Güncelleme: 16.05.2020 06:19
Anahtar Kelimeler:
Pandemi Süreci SonrasıKktc Maaşlar Yüzde 25 KesintiBelediyelerFikri Ataoğlu
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