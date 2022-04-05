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Ataoğlu: Yeni havayolu şirketiyle ilgili girişimler yapılıyor
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Ataoğlu: Yeni havayolu şirketiyle ilgili girişimler yapılıyor

Turizm ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu, yeni havayolu şirketiyle ilgili girişimler yapıldığını, bunun yanında alternatif uçak şirketlerinin piyasaya girmesi ve uçak fiyatlarının düşmesi için görüşmeler yapıldığını ifade etti.

05 Nisan 2022 Salı 17:35
Ataoğlu: Yeni havayolu şirketiyle ilgili girişimler yapılıyor

Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer veriliyor.

Turizm ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu, turizm sektörünün pandemiden dolayı sıkıntılar yaşadığını, esnafın, üreticinin de bundan dolayı sıkıntılar yaşadığını, ancak şimdi sıkıntıları geride bırakmak amacıyla uçak seferlerini artırmaya çalıştıklarını, charter seferler yaptıklarını, turistlerin ülkenin her yerine gitmesi için gerekli girişimlerde bulunduklarını kaydetti.

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Ataoğlu, Rusya-Ukrayna savaşının ülkeye turist gelişinde sıkıntı yarattığını, özellikle Rus pazarından bekledikleri turist sayısını yakalayamadıklarını belirtti.

Bafra bölgesine turist çekmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını, tur operatörleriyle gerekli girişimlerde bulunduklarını kaydeden Ataoğlu, Gazimağusa-Bafra arası denizden veya karadan hızlı ulaşım için çalışmaları tamamladıklarını ifade etti. Ataoğlu, Gazimağusa Yat Limanı yapılması ve Girne Antik Limanı’nın tadilatıyla ilgili girişimlerin de sürdüğünü dile getirdi.

Ataoğlu, yeni havayolu şirketiyle ilgili girişimler yapıldığını, bunun yanında alternatif uçak şirketlerinin piyasaya girmesi ve uçak fiyatlarının düşmesi, bunun yanında dış hatlardan yapılan KKTC uçuşlarının iç hat vergilendirme sistemine alınabilmesi için görüşmeler yapıldığını söyledi.

Gazimağusa’da askerin yönetiminde olan mazgalların turizme kazandırılması için girişimlerde bulunduklarını, gastronomi festivali için çalışmalar yapıldığını kaydeden Ataoğlu, su altı dalış etkinlikleri gibi ülke turizmine çeşitlilik kazandıracak projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Ataoğlu, bakanlığın diğer çalışmalarıyla ilgili de milletvekillerine bilgi verdi ve sorularını yanıtladı.  

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Fikri AtaoğluDpKktc
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