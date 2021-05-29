Ataoğlu: "Yeni bir organizasyonun hayata geçirilmesi için gerekli girişimler başlatıldı"

Bakanlıktan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakanı Ataoğlu St. Hilarion Kalesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan ancak gelen tepkiler üzerine iptal edilen Cercle/Kölsch konserine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada, Bakan Ataoğlu’nun, “Ülkeler ve insanlar arası görünmez duvarların Kovid şartlarıyla daha da yükseldiği dünyamızda, kültür ve sanatın birleştiriciliği yadsınamaz bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Akdeniz’in tam ortasında dünya tarihine yön vermiş uygarlıklara ev sahipliği yapmış Kuzey Kıbrıs’ın turizm potansiyelini artırma amacıyla, apolitik genç beyinlerimizin yoğun girişimi ile düzenlenen Cercle/Kölsch müzik etkinliği, sadece biz turizmi yönetenleri değil, özellikle gençlerimizi oldukça heyecanlandırmıştı” ifadesine yer verildi.

Bakan Ataoğlu, gençlerin “çağdaş düşünce ve motivasyonu” ile gündeme gelen ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın destek verdiği bu etkinliği, “siyasi değil, turizm tanıtma amaçlı” bir organizasyon olarak değerlendirdiklerini ifade etti ve şunları kaydetti:



Bakan Ataoğlu, ayrıca gençlere verdikleri değerin bir göstergesi olarak, yeni bir organizasyonun bir an önce hayata geçirilmesi için gerekli girişimleri başlatmış bulunduklarını da belirtti.



