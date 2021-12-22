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Ataoğlu, yeni asgari ücreti değerlendirdi

22 Aralık 2021 Çarşamba 19:15
Ataoğlu, yeni asgari ücreti değerlendirdi

“DENGELİ VE ADİL OLMAK, HÜKÜMET ETMENİN GEREĞİDİR”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin, her kesimi düşünerek, özellikle dövizdeki artışla birlikte ülkede yaşanan hayat pahalılığına karşı çalışanların alım gücünü arttırmak amacıyla belirlendiğini ifade etti.

Ataoğlu, pandemi süresince ülkede yaşanan daralma ve ardından döviz kurlarındaki ani yükseliş  sonucunda  ülkede yaşanan hayat pahalılığı karşısında, çalışan kesimin alım gücünü yükseltmek amacıyla işveren tarafı da düşünülerek dengeli bir asgari ücret tespiti yapılması konusunda hassas davranıldığını belirtti.

İŞVEREN PRİM DESTEĞİ 1 YIL UZATILDI

Ataoğlu, koalisyonda yer alan DP uhdesindeki iki bakanlığın da toplumsal hassasiyetle hareket ettiğinin altını çizerek, “Çalışma Bakanı’mız Sayın Koral Çağman ile yaptığımız görüşmede, yeni asgari ücretin miktarı karşısında, işverenin de mağdur edilmemesi için neler yapılabileceğini görüştük. Hassasiyetimiz, belirlenecek rakam karşısında vatandaşımızın alım gücünü artırmak ancak bunun yanında da işvereni mağdur etmeyecek önlemleri de hayata geçirmekti” dedi.

Ataoğlu, işverene yönelik alınan pandemi tedbirleri kapsamındaki Şubat 2022’ye kadar devam edecek “prim destek” ödemelerinin, 1 yıl daha uzatılarak, Şubat 2023’e kadar, 10 kişiye kadar personel çalıştıran işletmelere %50, 10 çalışanın üzerinde istihdamı olan işletmelere de %30 prim desteği verilmesi kararını aldıklarını belirtti.  

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“ASGARİ ÜCRET, MAAŞ DEMEK DEĞİLDİR”

Ataoğlu, 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olacak , net 6 bin 90 TL, brüt 7 bin TL olan yeni asgari ücretin  tüm kesimler ve yaşanan hayat pahalılığı dikkate alınarak belirlendiğini ifade ederek, “Devlet olarak asgari ücret belirlenirken, dengeli ve adil olmak, hükümet etmenin gereğidir. Bizler de bu hassasiyeti dikkate alarak, her kesime hitap edecek asgari ücreti belirleme yoluna gittik” dedi.

Ataoğlu ayrıca, asgari ücretin, devlet tarafından belirlenen maaş miktarı olmadığını da hatırlatarak, bunun sadece ödenecek maaşın asgari miktarı olduğunun altını çizdi.  

“DÖVİZDEKİ DÜŞÜŞ, PİYASALARA DA YANSIYACAK”

Ataoğlu açıklamasında ayrıca, döviz kurlarındaki dalgalanmayı da değerlendirerek dövizin sabit bir seyir izlemesi  ve düşmesinin  piyasalara da yansıtılacağını kaydetti.

Ataoğlu, konuyu dikkatlice takip ettiklerini, döviz kurlarının sabit bir seyre dönmesi ile birlikte, piyasalardaki fiyat ayarlamasının da yapılacağını kaydetti. 

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Son Güncelleme: 22.12.2021 20:20
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