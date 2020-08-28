banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1101
ALTIN
463.264
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7932
EURO
8.6893
Tüp bebek savaşları ve bir doktorun krallığı!
Tüp bebek savaşları ve bir...
Sudan meseleler
Sudan meseleler
Tatar, Eroğlu ailesiyle yemekte barıştı...
Tatar, Eroğlu ailesiyle yemekte barıştı...
Bana partimi sorma
Bana partimi sorma
banner355

Ataoğlu: “Yaptıkları sadece maskaralık.”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, hükümeti eleştirerek, yaptıklarına ne hükümet etme ciddiyeti, ne de halk yararına icraat çabası denebileceğini savundu.

28 Ağustos 2020 Cuma 18:20
Ataoğlu: “Yaptıkları sadece maskaralık.”
banner337
banner351

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, hükümeti eleştirerek, yaptıklarına ne hükümet etme ciddiyeti, ne de halk yararına icraat çabası denebileceğini savundu.

Ataoğlu “Yaptıkları sadece maskaralık.” dedi.

DP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, hükümetin, “Pandemi Hastanesi yapılacaktı-yapılmayacaktı, orası mıydı, burası mıydı diyerek” adeta dalga geçtiğini savundu.

banner341
“İşbilmezlikleri yetmez gibi bir de ortaklar arasında sidik yarışı mahiyetinde tavırlar görüyoruz. Kim, neyi söylüyor, kim neyi savunuyor bile belli değil. Kudret Özersay Bakanlar Kurulu sonrası ortağını halka şikayet ediyor. Nazım Çavuşoğlu medya aracılığı ile ortağından bir bakanı şikayet ediyor. Yaptıklarına ne hükümet etme ciddiyeti denebilir, ne de halk yararına icraat çabası. Yaptıkları sadece maskaralık.” ifadelerini kullanan Ataoğlu, halkla alay edercesine hükümet yetkililerinin birbirleriyle dalaştıklarını ileri sürdü.

Halkın, tekrar Covid-19 paniğini yaşadığını, döviz artışı altında inim inim inlediğini ve ekonomik kriz içerisinde beli büküldüğünü savunan Ataoğlu, “Hem ağlarım, hem giderim edebiyatına sığınan UBP-HP Koalisyonu demokratik tarihimize kara bir leke olarak geçmeye mahkumdur.” şeklinde konuştu.

Ataoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Ne çekip gidiyorlar, ne de halkı düşünerek icraat yapıyorlar. Tek dertleri Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Bu uğurda halkımızı işbilmezlik ve kaos ortamına sürüklüyorlar ve halkımıza adeta isyan ettiriyorlar. DP olarak halkımıza sözümüz olsun ki, her daim yanlarında olacağız ve bu hükümetten günü geldiğinde bugünlerin hesabını soracağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.”
 

banner360
Son Güncelleme: 28.08.2020 21:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Harmancı, LTB'de yapılan 100 PCR testinin sonucunu açıkladı!
Harmancı, LTB'de yapılan 100 PCR testinin sonucunu açıkladı!
Pilli: "Toplam 1723 test yapıldı, 10 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi"
Pilli: "Toplam 1723 test yapıldı, 10 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi"
Alkolün etkisinde yolun içerisinde yürüyen yayaya araç çarptı
Alkolün etkisinde yolun içerisinde yürüyen yayaya araç çarptı
Cypfruvex dalında ürün alımına 31 Ağustos’ta başlıyor
Cypfruvex dalında ürün alımına 31 Ağustos’ta başlıyor
Califorian Restaurants’tan DAÜ Yeni Burs Sistemi’ne iş garantili destek
Califorian Restaurants’tan DAÜ Yeni Burs Sistemi’ne iş garantili destek
Bağımsızlık İttifakı: “savaş Çığırtkanlığı Yapan Ülkeleri Protesto Ediyoruz”
Bağımsızlık İttifakı: “savaş Çığırtkanlığı Yapan Ülkeleri Protesto Ediyoruz”
Akıncı: “Ortak hedefimiz, yaşanan sıkıntıların el birliğiyle aşılması olmalı”
Akıncı: “Ortak hedefimiz, yaşanan sıkıntıların el birliğiyle aşılması olmalı”
Serbest Çalışan Hekimlerden İşbirliği Ve Elisa Testi Çağrısı
Serbest Çalışan Hekimlerden İşbirliği Ve Elisa Testi Çağrısı
Girne’de Kan Bağışı Kampanyası Yapıldı
Girne’de Kan Bağışı Kampanyası Yapıldı
ARUCAD ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı
ARUCAD ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim