Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Yangın felaketlerini yaşamamak için daha dikkatli olmalıyız” uyarısında bulundu.

Ataoğlu, Yedidalga’nın ardından Ağıllar ile Mersinlik bölgesinde çıkan yangın nedeniyle mesaj yayımladı.

Sıcakların artmasıyla üzücü yangın haberlerinin de gelmeye başladığını ifade eden Ataoğlu, “Yedidalga bölgesinden gelen yangın haberinin ardından Ağıllar ile Mersinlik bölgesindeki talihsiz yangınlar bizleri oldukça üzdü” ifadelerini kullandı.

Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyebilen ve ormanlık alanları yok eden yangınların, çevreyi, yaban hayatı ve ağaçları yok ettiğini vurgulayan Ataoğlu, bu tür çevre tahribatlarının eski haline dönüşebilmesinin ise yıllar aldığını kaydetti.

Yaz aylarında yangın riskinin daha fazla olmasından dolayı halkın daha dikkatli olması gerektiğini belirten Bakan Ataoğlu, sigara ve benzeri yanıcı maddelerin yol kenarlarına atılmamasının da sergilenecek en büyük duyarlılık örneği olduğunu ifade etti.

Ataoğlu, yangına müdahale etmek için bireysel iş makinelerini seferber eden vatandaşlara, İtfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ve askere gösterdiği üstün gayret ve özveri nedeniyle şükranlarını sundu.

Ağıllar ile Mersinlik bölgelerinde yangından etkilenen vatandaşlar başta olmak üzere yangın dolayısıyla zor anlar yaşayan bölge insanına geçmiş olsun dileklerini ileten Fikri Ataoğlu, “Böylesi üzücü felaketleri bir daha yaşamamak adına hepimiz daha dikkatli olmalı ve önlemimizi almalıyız” dedi.