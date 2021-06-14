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Ataoğlu ve Saner’den Courtyard Long Beach ziyareti

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Başbakan Ersan Saner Courtyard Long Beach’i ziyaret etti.

14 Haziran 2021 Pazartesi 18:36
Ataoğlu ve Saner’den Courtyard Long Beach ziyareti
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 Adanın en gözde plajlarından Long Beach’e yürüme mesafesinde bulunan Courtyard son zamanlarda tatilin popüler adreslerinden biri oldu. Deniz kenarı yaşamını kendi bünyesindeki imkanlarla birleştiren Courtyard tatilcilere beş yıldızlı bir yaşam sunuyor.

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Başbakan Ersan Saner Courtyard Long Beach Holiday Resort’u çok beğendiğini ifade ederken projenin hayata geçirilmesini sağlayan Döveç Group’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Yerli yatırımcıların Dünya çapında projelere imza atması ve farklı ülkelerden yatırımcılara ulaşmasının gurur verici olduğunu söyledi.  Bu tür donanımlı projelerin İskele’ye ve Kuzey Kıbrıs’a değer kattığını ifade etti.  Ataoğlu ziyareti sırasında pandemi sonrasında bu tür tesislere karşı Dünya genelinde bir eğilim olduğunu belirtti. Peyzajı, sosyal donatıları ve alt yapısı ile harika bir proje ortaya çıktığını söyledi. Ersan Saner ve Fikri Ataoğlu’na ziyareti sırasında Döveç Group Direktörü Burçin Döveç ve şirket yöneticileri eşlik etti. 

Döveç Group Direktörü Burçin Döveç Başbakan Ersan Saner’e ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Courtyard’ı adanın yeni tatil başkenti olacağı vizyonuyla İskele'nin Long Beach bölgesinde inşa ettiklerini belirten Döveç, İskele Belediyesi'nin sahile yaptığı yatırımlar, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, bisiklet parkurları ve 2 km'lik kumsaldaki tüm plaj tesisleri bölgeyi cazibe merkezi haline getirmiştir dedi. Courtyard’ın kalitesiyle Türkiye ve Dünya’nın benzer tatil lokasyonlarında hayata geçirilen projeler ile rekabet ettiğini vurguladı. Courtyard Long Beach Holiday Resort’un restaurantı, çocuk kulübü, güzellik merkezi spor salonu, kapalı ısıtmalı havuz, oyun odası, spa, sauna, hamam, buhar odası, masaj odaları, güzellik merkezi ve farklı büyüklükteki odaları ile 5 Yıldızlı Otel konseptinde bölgeye değer katan bir tesis olduğunu vurguladı.

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