Ataoğlu ve milletvekili adayları Perşembe Pazarı’nı ziyaret etti

DP’den yapılan açıklamaya göre, DP Gazimağusa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Perşembe Pazarı ziyaretine, DP Milletvekili adayları ile DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu katıldı.