Ataoğlu ve milletvekili adayları Perşembe Pazarı’nı ziyaret etti
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve DP Milletvekili adayları Gazimağusa Perşembe Pazarı’nı ziyaret etti.
Ataoğlu ve milletvekili adayları Perşembe Pazarı’nı ziyaret etti
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve DP Milletvekili adayları Gazimağusa Perşembe Pazarı’nı ziyaret etti.
24 Aralık 2021 Cuma 19:30
DP’den yapılan açıklamaya göre, DP Gazimağusa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Perşembe Pazarı ziyaretine, DP Milletvekili adayları ile DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu katıldı.
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