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Ataoğlu ve milletvekili adayları Perşembe Pazarı’nı ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve DP Milletvekili adayları Gazimağusa Perşembe Pazarı’nı ziyaret etti. 

24 Aralık 2021 Cuma 19:30
Ataoğlu ve milletvekili adayları Perşembe Pazarı’nı ziyaret etti

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DP’den yapılan açıklamaya göre, DP Gazimağusa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Perşembe Pazarı ziyaretine, DP Milletvekili adayları ile DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu katıldı. 
 

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Son Güncelleme: 24.12.2021 22:05
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