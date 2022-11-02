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Ataoğlu Ve Amcaoğlu, MÜSİAD EXPO 2022 Fuarının Açılışına Katıldı

02 Kasım 2022 Çarşamba 17:15
Ataoğlu Ve Amcaoğlu, MÜSİAD EXPO 2022 Fuarının Açılışına Katıldı

KKTC’den katılımcıların da yer aldığı MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı 2022, TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.

TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde 2-5 Kasım tarihlerinde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) düzenlediği, MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı 2022 açılışına Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldı.

Başbakan Yardımcılığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi ile 6 üniversite, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası başta olmak üzere, KKTC’nin de yer aldığı fuarın açılışına, Başbakan Yardımcısı Türizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanısıra, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldı.

Fuar açılış konuşmalarının ardından, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katılımı ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Ataoğlu açılışın ardından, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı standı ile birlikte, KKTC’yi temsilen fuarda yer alan standları ziyaret etti.

-Nebati’den KKTC standına ziyaret...

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı standını ziyaret ederek, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültü, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile biraraya geldi.

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Son Güncelleme: 02.11.2022 17:22
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