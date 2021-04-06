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Ataoğlu: “Ülke turizmini 12 Nisan’da en güvenilir şekilde açacağız”

06 Nisan 2021 Salı 18:30
Ataoğlu: “Ülke turizmini 12 Nisan’da en güvenilir şekilde açacağız”
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TURİZM VE ÇEVRE BAKANI ATAOĞLU, TURİZM ÜST KURUL TOPLANTISINA KATILDI: 
“ÜLKE TURİZMİNİ 12 NİSAN’DA EN GÜVENİLİR ŞEKİLDE AÇACAĞIZ” 
“GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TURİZM FAALİYETLERİNE BAŞLAMA KARARLILIĞINDAYIZ”
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 12 Nisan'da “Kapalı Devre” turizm modelini, pandemi koşullarında, en güvenli şekilde başlatma kararlılığında olduklarını belirtti.
Bakan Ataoğlu, bu amaçla, turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi. 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplum sağlığını gözeterek, ülke ekonomisinin en önemli sektörü turizmin yeniden hareketlendirilmesi adına alınacak önlem ve tedbirleri görüşmek gündemiyle, geçtiğimiz hafta ilk toplantısını yapan Turizm Üst Kurulu, bugün Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştirdi. 
“Kapalı Devre” turizm açılımı gündemi ile gerçekleştirilen toplantıya, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KIT-REB), Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (RES-BİR), Casino İşletmecileri Birliği, Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ), Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği ve Eco Agro Turizm Kooperatifi Başkan ve üyeleri katıldı. 

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Turizm Üst Kurul toplantısına ayrıca, akıllı bileklik konusunda kurula bilgi vermek amacı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri de katıldı.
ATAOĞLU: “GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TURİZM FAALİYETLERİNE BAŞLAMA KARARLILIĞINDAYIZ”
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, toplantıda yaptığı konuşmasında, turizmin toplum sağlığını en üst seviyede gözeterek yeniden hareketlenmesini sağlamak amacıyla, 12 Nisan tarihinden itibaren başlatılacak olan “kapalı devre” turizm modelinin kriterlerini belirlemek amacıyla toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Toplum sağlığını göz ardı etmeden, pandemi koşullarına uygun kriterler belirleyerek, 12 Nisan tarihinde “kapalı devre” turizm faaliyetlerini başlatacaklarını belirten Ataoğlu, sektörün bir bütün olarak hareket etmesi ve belirlenecek kriterler ile ilgili sektörün de görüşünü alarak, güvenli bir şekilde turizm faaliyetlerine başlama kararlılığında olduklarını belirtti. 
Bakan Ataoğlu, sektör temsilcilerinin açılım ile ilgili olarak ortaya koydukları önerileri, Sağlık Üst Kurulu’na ileteceklerini ve “kapalı devre” turizm modeli ile ilgili kriter ve tedbirlerin kamuoyuna duyurulacağını belirtti.
Toplantıda ayrıca “kapalı devre” turizm modelinde kullanılması planlanan akıllı bileklikler ile ilgili Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri tarafından bir de sunum gerçekleştirildi.
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Turizm Üst Kurul toplantısının ardından, “Kapalı devre” turizm modeline dahil olacak otellerin ve konaklama tesislerinin belirlenmesi amacıyla, KITOB, CİB ve KITSAB yetkilileri ile bir toplantı daha gerçekleştirdi. Toplantıda alınacak kararların, ileriki günlerde kamuoyuna paylaşılacağı da belirtildi. 
 

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Son Güncelleme: 06.04.2021 18:34
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