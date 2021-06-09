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Ataoğlu, ülke turizmi konusunda değerlendirmede bulundu

09 Haziran 2021 Çarşamba 18:15
Ataoğlu, ülke turizmi konusunda değerlendirmede bulundu
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“4-8 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA BİN 798 KİŞİNİN OTELLERDE KONAKLADI”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 4 Haziran tarihinden itibaren başlayan turizm faaliyetlerinde ilk 4 gün bin 798 kişinin otellerde konakladığını ve toplam 5 bin 74 geceleme olduğunu belirtti.

Bakan Ataoğlu, 15 Nisan’da başlayan kapalı turizm modeli ile ilgili olarak, ülkeye bugüne kadar 5 bin 894 kişinin geldiğini, 10 kişinin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Ataoğlu, turizmin başlaması ile sektörde bir kıpırdanma yaşandığını söyleyerek, bu yılın verimli bir yıl olmasını diledi.

Ataoğlu, 4-8 Haziran tarihleri arasında bin 798 kişinin otellerde konakladığını ve toplam 5 bin 74 geceleme yapıldığını belirtti.

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Ataoğlu, konaklayan turistlerin 551’inin KKTC vatandaşı, 996’sının Türkiye vatandaşı ve 251’inin ise yabancı ülke vatandaşları olduğunu söyleyerek, bu sayıların önümüzdeki günlerde artarak süreceğini vurguladı.

Pandemi şartlarında kapalı devre turizmin kısmi de olsa bir fayda sağladığını anlatan Ataoğlu, bu sürecin iyi yönetildiğini ve 4 Haziran’daki açılımın daha kolay olduğunu ifade etti.

“TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ İLE SEKTÖRE BİR KATKI DAHA PLANLIYORUZ”

Ataoğlu, geçtiğimiz yıl sektöre yapılan katkının bu yıl da yapılabilmesi için TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ile görüşmeler yaptıklarını, bu kapsamda acentelere, otellere, rehberlere ve restoranlara bazı katkılar yapılması yönünde çalışmaların sona yaklaştığını söyledi.

Bakanlık olarak ülke ekonomisinin ayağa kalkması, turizmin yeniden hayat bulması ve esnafın hak ettiği payı alması için, çalışmaların devam ettiğini söyleyen Ataoğlu, zor bir dönemden geçildiğini, aşılanmanın tamamlanması ile tüm sektörlerin rahat bir nefes alacağını kaydetti.

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Son Güncelleme: 09.06.2021 18:49
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