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Ataoğlu: “Ülke sağlığı adına poşetin tamamen kalkması için adım attık”

16 Ocak 2023 Pazartesi 16:06
Ataoğlu: “Ülke sağlığı adına poşetin tamamen kalkması için adım attık”

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülke sağlığı için saplı plastik torba ve tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklama kararı aldıklarını anımsattı.

 

Ataoğlu, saplı plastik torba ve tek kullanımlık plastik ürünlerin kaldırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada çevreye zarar veren poşetlerin hayatımızdan çıkması için bakanlık olarak kararlı duruş sergilediklerini, 2018’de (çevreden sorumlu bakan olduğu dönemde) poşetlerin kullanımını azaltmak için poşetlerin paralı yapıldığını, yapılan düzenlemeyle poşet kullanımında yüzde 70 azalma yaşandığını, ancak bir süre sonra market ve iş yerlerinin poşeti ücretsiz olarak halka yeniden vermeye başladığını bunun üzerine, ülkenin ve doğanın sağlığı için poşetin tamamen kalkması için adım attıklarını belirtti.

 

Tek kullanımlık plastik çatal, bıçak, tabak ve pipet gibi tek kullanımlık plastiklerin de yasaklanması için alınan Bakanlar Kurulu kararının 11 Temmuz 2023’te yürürlüğe gireceğini kaydeden Ataoğlu, kademe kademe plastikten kurtulmak için adımlar attıklarını kaydetti.

 

Ataoğlu, daha sağlıklı ürünlerin kullanımını teşvik edeceklerini, bu konu ile ilgili alternatif ürünlerin ne olacağı ile ilgili ayrı bir açıklama yapacağını, bu konuda kararlı olduklarını ifade etti.

 

Pek çok ülkede plastik poşet kullanımının yasaklandığını anlatan Ataoğlu, plastik poşetlerin yaklaşık 12 dakika kullanım süresi olduğunu ancak doğada kaybolmasının bin yıldan uzun bir aldığını ifade etti.

 

Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetim (Değişiklik) Tüzüğünde yapılan değişiklikle saplı plastik poşet satışı veya ücretsiz verilmesinin 29 Mayıs itibarıyla yasak olacak. Yasağa uymayanların Çevre Şikayet Hattı (123 ) bildirilmesi istendi.

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