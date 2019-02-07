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Ataoğlu: “Türkiye'nin kapısını ne zaman çalsak her zaman karşılığını bulduk”

Ataoğlu: “Türkiye'nin kapısını ne zaman çalsak her zaman karşılığını bulduk”

07 Şubat 2019 Perşembe 13:40
Ataoğlu: “Türkiye'nin kapısını ne zaman çalsak her zaman karşılığını bulduk”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu KKTC’de son dönemde yapılan otellerle gurur duyduklarını ifade ederek, Güney Kıbrıs’ın yatak sayısının 100 binin üzerinde olduğunu, Kuzey Kıbrıs’ta ise 26 bin yatak bulunduğunu bildirdi. 

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İstanbul’da, Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) geleneksel öğle yemeğine katıldı.

 Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu yemekte  yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’la Kuzey Kıbrıs’taki otellerin kıyaslanmasına asla müsaade etmeyeceğini söyledi.

Yatırımcıların ülkeye kazandırdığı tesislerin sadece Güney Kıbrıs’a değil, dünyaya meydan okur nitelikte olduğunu ifade eden Ataoğlu, KKTC’de bütçe açığının yüzde 50 civarındaki bölümünün turizm sektörü tarafından karşılandığını kaydetti.

Bu yıl hedeflerinin bütçe açığının yüzde 60-65’ini karşılamak olduğunun altını çizen Bakan Ataoğlu, “Türkiye’nin kapısını ne zaman çalsak her zaman karşılık bulduk.” diye konuştu.
 

 

 

 

Son Güncelleme: 07.02.2019 16:46
Anahtar Kelimeler:
Fikri Ataoğlu
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