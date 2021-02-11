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Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam’ı kabul etti

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, iki günlük çalışma ziyareti kapsamında KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın heyetinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam’ı kabul etti.

11 Şubat 2021 Perşembe 14:15
Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam’ı kabul etti
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu kabulde yaptığı kısa açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyeti KKTC’de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin her koşulda KKTC’nin yanında olduğunu belirten Ataoğlu, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin, her koşul ve şartta KKTC’nin yanında olduğunu hissetmek, ülke olarak bizlere çok büyük bir güç ve motivasyon kaynağı olmuştur” dedi. 
Konuşmasında, pandemi dolayısıyla KKTC turizm sektöründe yaşanan olumsuzluklara da değinen Bakan Ataoğlu, “Turizmin, pandemiyi de dikkate alarak bu süreçte nasıl gelişebileceğine yönelik olarak Ankara’da başlatmış olduğumuz çalışmalarımıza ek olarak,  Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile de pandemi dolayısıyla da istişarelerimizi telefoniyen de sürdürmekteyiz”ifadelerini kullandı.
 “Ülke turizminin kalkınması ve pandemi koşullarında sektörün rahatlayabilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek çalışma toplantılarının, istenilen düzeyde olacağından şüphem yok” diyen Bakan Ataoğlu, “Bir ada ülkesi olmamızdan dolayı, ülke ekonomimiz turizme bağlı. Sektörün yeniden harekete geçmesi ve bununla birlikte ülke ekonomisinin çarklarının yeniden dönebilmesi için, aşı koşulu ile turizmin önündeki engelleri aşma hedefindeyiz” dedi. 
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ayrıca pandemi sürecinde ekonomik sektörlerin katkılarının yatsınamaz düzeydo olduğuna dikkati çekerek, “emekleri göz ardı edilemez. Virüse karşı başlatılan bu savaşta, kahraman bir şekilde hareket ettiler. Tüm turizm paydaşlarına tekrardan teşekkür ederim. Umarım önümüzdeki süreçte, herkesin rahatlayabileceği bir imkan sağlarız” şeklinde konuştu. 
ÇAM

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Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam da kabulde yaptığı konuşmada, turizm sektörünün zor bir dönemden geçitiğini, bu sürecin 2020’de sona ermesi beklenirken, 2021’e yansıması olduğunu belirtti. 
Aşılama sürecinin hem Türkiye’de, hem de dünyada kendi içinde yürüdüğünü belirten Çam, aşılamanın başlatılmasının turizm sektörüne olan olumlu yansımalarının şu an itibariyle ümit edilen seviyelerde devam ettiğini belirtti. 
“Şartlar olumsuz yönde ilerlemez ve tedbirlerle süreç rahatlarsa; Türkiye’ye 31 milyon turistin gelmesi yönünde bir beklentimiz var” diyen Çam, “31 milyon turistin gelmesiyle, 20 Milyar dolar turizm geliri bekliyoruz” dedi. 
Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam önceliklerinin iç turizmin hareketliliğini sağlamak olduğuna dikkati çekerek, ardından da dış turizmin hareketlenmesinin söz konusu olacağını söyledi. 
Çam, “Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı’nın yaptığı çalışmaların benzerlerini, KKTC için de yapmamız gerekecek” diyerek, tüm çalışmaların, ulaşım, konaklama ve turist potansiyelinin hareket kabiliyetinin gelişmesiyle alakalı olduğunun altını çizdi. 
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun kabulü sonrasında, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ile Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Bakanlık Özel Kalem Müdürü Hande Kayasal Çelikden ve Bakanlık bürokratlarının da katılımıyla gerçekleşen çalışma toplantısında bir araya geldi. 
 

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Son Güncelleme: 11.02.2021 15:48
Anahtar Kelimeler:
Dr. Serdar ÇamFikri Ataoğlu
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