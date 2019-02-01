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Ataoğlu: “Turizmde dünya ile yarışıyoruz”

Ataoğlu: “Turizmde dünya ile yarışıyoruz”

01 Şubat 2019 Cuma 16:26
Ataoğlu: “Turizmde dünya ile yarışıyoruz”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizm alanında büyük yatırımlar olduğunu belirterek, KKTC’nin turizm sektöründe dünya ile yarışır pozisyonda olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, bu yıl 23’üncüsü düzenlenen “Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı”nda (EMITT) basın mensupları ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu, turizmin KKTC için vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu söyledi. Ataoğlu, “Adamız doğal güzellikleri, 10 bin yıllık tarihi geçmişi, kültürü, sunduğu alternatif turizm ürünleri, altın kumlu sahilleri ile Dünya’ya kıymetli bir turizm destinasyonu sunuyor. Amacımız çeşitlendirdiğimiz turizm ürünlerimiz ile yıl boyu ülkemize nitelikli turistler çekmek. Bu amaçla gerekli adımları atıyoruz” dedi. 

“BU YILKİ KONSEPTİMİZDE GİRNE KALESİ’Nİ YANSITTIK”

Fuarda KKTC standına gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını dile getiren Ataoğlu, “Uluslararası fuarlar bizim için önemli. EMITT dünyanın en büyük fuarlarından biri. KKTC olarak burada yerimizi aldık. Bu yıl farklı bir konsept sunuyoruz. KKTC'deki Girne Kalesi’ni yansıttık. Kalenin içerisindeki batık gemiyi bire bir ölçüleriyle buraya getirdik. Hedefimiz batık gemi gibi paha biçilmez ve Dünya’da tek olan tarihi değerlerimize dikkat çekerek turistlerin ilgisini ülkemize çekmek. Geçtiğimiz yıllarda almış olduğumuz en iyi stant ödülünü bu yıl da alacağımız konusunda her hangi bir şüphem yok” ifadelerini kullandı. 

Turizm alanında her gecen yıl ilerleme kaydedildiğini ifade eden Ataoğlu, “Her gecen yıl ülkemizi ziyaret edenlerin sayısı artıyor. Turizm geliri de aynı şekilde artıyor. ‘Ben dünyayı gezdim’ diyen birisi eğer Kuzey Kıbrıs’a gelmediyse bana göre dünyayı gezmiş sayılmaz. Herkesi güzel ülkemize bekliyoruz” şeklinde konuştu. 

 

Son Güncelleme: 01.02.2019 20:21
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