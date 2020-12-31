Ataoğlu: “Turizm ve çevre alanında 2020’nin tüm olumsuzluklarını unutturmak için çalışacağız”

DP’den yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, her sektörün 2020 yılında tüm dünyayı olumsuz etkileyen pandemi döneminden ciddi dersler çıkardığını vurguladı.

Turizmsiz bir KKTC’nin düşünülemeyeceğini ifade eden Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Bugün bunu her bir vatandaşımız ve ülke yönetimine yön verenler eminim artık daha net görmektedir. Cennetten bir ada olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hep beraber sahip çıkmalıyız. Temiz ve sürdürülebilir bir çevre için çalışarak, kültürümüzü tanıtarak, turizme dört elle sarılarak, ülkemizi kalkındırmalıyız.

Özellikle turizm paydaşlarımız için çok zor geçen 2020’nin yaralarının hızla sarıldığı, pandemi sonrası dünyanın en güvenli ülkesi pozisyonunu alan bir KKTC için 2021’i umutla karşılamalıyız.”

Şimdi, yeniden, geçmişte başardıklarını başlangıç kabul ederek 2021’de de aynı kararlılıkla, aynı azimle bu yolda yürümeye devam etmeleri gerektiğini belirten Ataoğlu, “Bunun için gece gündüz demeden çalışacağız ve en büyük şansımız Anavatan Türkiye ile birlikte tüm zorlukları geride bırakarak refah ve huzur içinde yarınları inşa etmeye devam edeceğiz.” dedi.

2021 yılında doğası, çevresi, kültürü, tarihi ve muntazam ev sahipliği ile dünyanın tercih ettiği destinasyon olmayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Ataoğlu, dünyada savaşların bittiği, hastalıkların yok olduğu ve göz yaşının son bulduğu yeni bir yıl dileğinde bulundu.