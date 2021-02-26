Ataoğlu: “Turizm sektörünün bütününe yönelik çalışmalarımızı sürdürdüğümüzden, kimsenin şüphesi olmasın”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, dünya ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) de tehdidi altına alan Covid-19 pandemisinin getirdiği olağandışı süreci turizm sektörünün atlatabilmesi ve sonrasında değişecek turizm hareketlerine uygun bir turizm yapısının oluşturulması adına ciddi çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Ataoğlu, yaptığı açıklamada, pandemi ile mücadelenin en etkili yolunun dolaşımı durdurmaktan geçtiğine işaret ederek, “Pandemi mücadelesi veren dünya ülkeleri ile birlikte ülkemizde de ilk atılan adım, dolaşımı durdurmak olmuştur. Turizmin en temel kaynağı, dolaşan, gezen insanlardır. Hal böyle iken, pandemi en ciddi etkisini turizm sektörleri üzerinde göstermiştir” dedi.

Pandemi öncesinde turizm için söylenen “KKTC ekonomisinin lokomotifi” ifadesinin bu süreçte daha fazla önem kazandığını kaydeden Ataoğlu, “Durma noktasına gelen turizm sektörünün ülke ekonomisi üzerinde yarattığı ekonomik sıkıntılar ve turizmin KKTC ekonomisi için ne kadar hayati bir sektör olduğu artık tartışma götürmez bir gerçek olduğu ortadadır” dedi.

Ataoğlu, ülke turizminin tüm paydaşları ile bir bütün olduğunun altını çizerek, “Ülkemizin turizm sektörü içerisinde faaliyet gösteren, 5 yıldızlı otellerden küçük ölçekli pansiyonlara, tur rehberlerinden turizm acentelerine, turizm sektörünün vazgeçilmezi restoranlarımızdan, eğlence mekanlarına, ulaşımdan, taşımacılık faaliyetlerini yürüten işletmelerimize kadar, turizmi destekleyen tüm paydaş sektörlerimiz bizler için aynı önem ve değere sahiptir” ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmaların turizm sektörünün bütününe yönelik olduğunun altını çizen Bakan Ataoğlu, “içinde bulunduğumuz bu olağan dışı süreci hep birlikte atlatmak ve geleceğe daha iyi bir şekilde hazırlanmak için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdüğümüzden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.