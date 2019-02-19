Ataoğlu: “Turist sayısında geçen yıllara oranla ciddi bir patlama var”

“2017'DE BİR MİLYONU AŞKIN GECELEME İLE 865 MİLYON DOLARLIK GELİRİMİZ OLDU. TURİZMDE BU YILKİ HEDEFİMİZ GEÇEN YILA NAZARAN DAHA FAZLA ARTIŞ SAĞLAMAKTIR"

"KKTC'DE HİNT DÜĞÜNLERİ ORGANİZASYONLARINI BAŞLATTIK"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC'ye gelen turist sayısında geçen yıllara oranla ciddi bir patlama olduğunu belirterek, "2017'de bir milyonu aşkın geceleme ile 865 milyon dolarlık gelirimiz oldu. Turizmde bu yılki hedefimiz geçen yıla nazaran daha fazla artış sağlamaktır" diye konuştu.

Bakan Ataoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları çalışmalar sonrası AnadoluJet'in KKTC'de konuşlanmasıyla birlikte uçak bilet fiyatlarında düşüşün olacağını öngördüklerini de söyledi.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yapmaya başladıkları çalışmalarla ve uluslararası etkinliklerle KKTC'yi tanıtmaya devam edeceklerine işaret eden Fikri Ataoğlu, bu konuda 2019 hedeflerinin geçen yıllara göre çok daha fazla olduğunu belirtti.

Bakan Ataoğlu, ülkede turistlerin konaklayacağı mekanlara ilişkin sayıların artması yönünde çalışmalar yürüttüklerini, buna bağlı olarak otel sayılarında ciddi bir artış beklediklerini dile getirdi.

"KKTC'DE HİNT DÜĞÜNLERİ ORGANİZASYONLARINI BAŞLATTIK"

Girişimleri sonrasında KKTC'de Hint düğünleri organizasyonlarını başlattıklarını ifade eden Bakan Ataoğlu, "Hint düğünlerinin ülkemizde yapılmasının ne kadar önemli olduğunu ve katılımcılarının çok ciddi şekilde esnafla iç içe olduğunu görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ataoğlu, Hindistan'ın ilaç firmalarından birisinin bayi toplantılarını KKTC'de yapmalarının da önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Önemli olan burada sadece toplantıları yapmaları değil, otelin dışına çıkmaları, otelin dışına çıktıkları süre içerisinde ülkemizdeki turistik yerleri gezmeleri ve bu süre içerisinde de bolca alışveriş yapmaları. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu şunu da gösteriyor. Biz KKTC olarak, yaptığımız tanıtım etkinliklerinin sonuca vardığını gözlemledik. Ülkemizin doğal güzellikleri ve tarihi zenginliklerinin ne kadar önemli olduğu, artık gelenler tarafından gözlemlendi. Otellerimizin çok kaliteli oteller olmasından dolayı memnuniyetlerini belirtiyorlar. Ülkemizin çok güvenli olduğunu da gördüler. Bu da bizim için ayrıca mutluluk kaynağı oldu."

"UÇAK BİLETLERİNDE DÜŞÜŞÜN OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Uçak bilet fiyatlarındaki artış sonrası yaptıkları girişimler neticesinde AnadoluJet'in KKTC'de konuşlanacağını belirten Ataoğlu, "AnadoluJet'in devreye girmesi ile en azından uçak bilet fiyatlarında düşüşün olacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

Bakan Ataoğlu, KKTC'ye gelen turistlerde hafta sonları oluşan yığılmayı önlemek için Ada'da büyük gövdeli uçak seferlerini başlatmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Büyük gövdeli uçakların Ercan Havalimanı'ndaki piste inemeyeceğini söyleyen Ataoğlu, yapımı devam eden yeni havalimanına bu yılın sonuna doğru büyük gövdeli uçakları getirmeyi planladıklarını vurguladı. Fikri Ataoğlu, "Turistleri KKTC'ye büyük gövdeli uçaklarla getirdiğimiz zaman en azından hafta sonu olan yoğunluğu kırmış olacağız. Bunun da uçak bilet fiyatlarına yansıması söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.

"KKTC'NİN TAMAMI TARİHİ DOKULARLA DONATILMIŞ BİR ADA"

Bakan Ataoğlu, KKTC'nin neredeyse tamamının tarihi dokularla donatılmış bir ada olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kuzey Kıbrıs'ta nereye dokunacak olursanız, her yerden tarihin fışkırdığını görürsünüz. İskele'de arkeolojik müze açıldı. Mağusa'daki şömineli evin çalışmalarını tamamladık. Girne'de Güzel Sanatlar Müzesi’nin çalışmaları var. Geçmişte mevcut olan tarihi yapıların da tamamlanmasıyla, turistlerin ziyaret edeceği çok daha fazla yer olacak. Bütün bunlar hayata geçtikten sonra elbette tarihi değerleri önemseyen farklı bir turizm potansiyelini oluşturmuş olacağız. Eski eserlere ve tarihi yerlere merakı olan turistleri de ülkemize çekmiş olacağız."