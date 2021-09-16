Ataoğlu: “Toplumsal çevre bilincinin oluşturulması için küçük yaştan çevre eğitimine başlanacak”

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabulde, Çevre Koruma Dairesi ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Talim ve Terbiye Dairesi işbirliğinde çevre eğitimlerinin yaygınlaştırılması için yürütülen proje kapsamında hazırlanan “çevre eğitimi destek kılavuz kitapçıkları” Ataoğlu’na sunuldu.

ATAOĞLU: “SADECE CEZA KESEREK ÇEVRE BİLİNCİ KAZANILMAZ”

Ataoğlu, konuşmasında, çocukların çevreye yönelik tutumlarında olumlu etkiler yaratabilmek için, önceki bakanlık döneminden 9. sınıflara yönelik başlatılan ekoloji ve çevre derslerinin bu yıl yaygınlaştırılacağını ve daha küçük yaşlardan itibaren başlayacağını belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile istişare ederek yapılan bu çalışmanın çevre, doğa ve yaban hayatın tanınması, sevilmesi ve korunmasına yönelik olarak atılmış bir adım olduğunu anlatan Ataoğlu, herkesin çevre bilinci ile hareket etmesini ve çevreye sahip çıkmasını istedi.

Çevre kirliliğini eğitim yoluyla önlemek istediklerini de ifade eden Ataoğlu, sadece ceza keserek çevre bilincinin kazanılmadığını kaydetti.



AKTUĞ: “ ÇEVRE EĞİTİMİNE DİKKAT ÇEKİLECEK”Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Aktuğ ise, çevre eğitimlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen projenin, yeni öğretmen ihtiyacı yaratmadan, mevcut okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim programlarında öğrenme çıktılarına uygun hazırlanan etkinlikler olacağına vurgu yaptı.Aktuğ, 21’inci yüzyıl becerilerinin ve öğrenci merkezli eğitim felsefesinin temelini oluşturan, yaparak, yaşayarak, gerçek ortamlarda gözlemleyerek, sınıf dışı etkinliklerle kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesini hedeflediklerini belirtti.Hayat bilgisi, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji derslerinin eğitim programları içerisinde çevre ile ilgili öğrenme çıktıları belirlediklerini kaydeden Aktuğ, hazırlığı devam eden kılavuz kitapçıklarla çevre konularına yönelik bilincin artırılmasının planlandığını, kitapçıkların 2021-22 eğitim-öğretim yılında pilot okullarda uygulanarak geliştirileceğini ifade etti.