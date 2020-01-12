Ataoğlu: “Teşviklere yönelik çabalar sonuçsuz kaldı, bunun devam etmesi halinde ülkeye turist getirmek çok zor”

DP’den verilen bilgiye göre, Ataoğlu, teşviklere yönelik çabaların sonuçsuz kaldığını savunarak, bunun devam etmesi halinde ülkeye turist getirmenin çok zor olacağını söyledi.

İmkansızlıklara rağmen çalışan turizm sektörüne teşekkür eden Ataoğlu, Turizm Bakanlığı’nın kendi yağı ile kavrulmasının zamanının geldiğini belirterek, Türkiye'den gelecek paranın ise ülkenin altyapı ve üstyapısına harcanmasının gerekliliğine işaret etti.

Konuşmasında, Stratejik Plana yönelik 4'lü koalisyon döneminde çalıştay yapıldığını da anımsatan Ataoğlu, turizmin istihdam gücüne işaret etti ve gençler için bir alan olması, ortaya konan emeklerin boşa harcanmamasını temenni etti.

Bafra'da açılan 4 tesise ek 10 tesisin daha açılmasının öngörüldüğüne de atıfta bulunan Ataoğlu, söz konusu tesislerin istihdama büyük katkı yapacağını, meslek liselerinde turizm bölümlerinin artırılması gerekliliğini vurguladı.

Ataoğlu, ulaşımda özellikle Türkiye pazarına yönelik olarak Türkiye - KKTC seferlerinin iç sefer olarak ele alınması hususunda kendileri döneminde başlatılan çalışmaların da bir sonuca ulaşmasını temenni etti.