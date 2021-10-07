Ataoğlu: “Tehlikeli atıkların bertarafına yönelik önemli bir adım attık”

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, AKSA tesislerindeki ziyarette Aksa Enerji Santrali Müdürü Şener Şentürk, Gürdağ firması adına Cihangir Bütün hazır bulunurken, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Emir Akyıllar da Bakan Ataoğlu’na eşlik etti.

Ataoğlu, uzun zamandır AKSA tesislerinde beklemekte olan fuel-oil kalıntılarının bertaraf edilmesi için Bakanlığa bağlı Çevre Koruma Dairesi ekiplerinin denetim ve takibinde, bir tehlikeli atık yakma tesisisin kurulması ve faaliyete geçmesinin önemli olduğuna değinerek, atılan bu adımın memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Ataoğlu, AKSA’nın söz konusu fuel-oil atığının bertaraf edilmesi konusunda Gürdağ firması ile protokol imzaladığını söyleyerek, bu atığın imha edilmesi için Gürdağ firmasına ait Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisinde mevzuata uygun bir şekilde yapılacağını belirtti.

Ataoğlu, fuel-oil kalıntılarının hafta başından itibaren güvenli bir şekilde Çevre Koruma Dairesi personelinin gözetiminde Gürdağ Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisi’ne taşınmaya başlandığını anlattı.

Geçmiş yıllarda ülkede tehlikeli atık yakma tesisi bulunmadığından bu atığın bertaraf olması için birçok kez yurtdışına gönderme girişimi yapıldığını anlatan Ataoğlu, mevzuat gereği bu atığı hiçbir ülkenin kabul etmediğini belirtti.

Başlatılan bu çalışmanın devamında Kıb-Tek’in atık trafo yağları, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin depolarında bulunan tarihi geçmiş ilaçlar ile Tarım Dairesi bünyesinde bulunan tarihi geçmiş ve yasaklanmış tarım ilaçlarının bertaraf olmasıyla ilgili de girişimler yapıldığını anlatan Ataoğlu, gelecek nesillere daha temiz bir ülke bırakmanın gailesinde olduklarını söyledi.

Atılan bu adım ile yıllardır sorun haline gelen fuel-oil atığının ülkeden temizleneceğini söyleyen Ataoğlu, Bakanlık olarak tehlikeli atıklar konusuna çok önem verdiklerini, kamunun diğer kurumlarının da tehlikeli atıkların bertaraf olması konusunda aynı hassasiyeti göstereceğini vurguladı.