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Ataoğlu, tanıtımda yer alan sosyal medya fenomenlerine teşekkür etti

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ulusal ölçekli dijital tanıtım organizasyonunda yer alan sosyal medya fenomenlerine teşekkür etti.

28 Haziran 2021 Pazartesi 17:30
Ataoğlu, tanıtımda yer alan sosyal medya fenomenlerine teşekkür etti
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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ulusal ölçekli dijital tanıtım organizasyonunda yer alan sosyal medya fenomenlerine teşekkür etti.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleşen ve Lefkoşa Büyükhan, Saman Bahçe, Girne Kapısı, Karmi köyü, Girne Baldöken Park Alanı, Gazimağusa bölgesi, St. Barnabas Manastırı, Salamis Antik Kentii Karpaz bölgesi, Banagia Kanakaria Kilisesi, Dipkarpaz köyü, Apostolos Andreas Manastırı, Altın Kumsal, Ay Philion ve Karpaz doğal alanda yapılan tanıtım çalışmalarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından çekilen fotoğraf ve vidoları takipçilerine visitNCY  etiketiyle paylaşan sosyal medya fenomenlerine teşekkür etti.

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Ataoğlu, medya fenomeni ve sosyal medyada etkin video üreten ülke insanlarının, ülke tanıtımına karşılıksız  destek vermelerinden büyük bir heyecan ve gurur duyduklarının altını çizdi.

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Son Güncelleme: 28.06.2021 18:05
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