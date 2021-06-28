Ataoğlu, tanıtımda yer alan sosyal medya fenomenlerine teşekkür etti

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ulusal ölçekli dijital tanıtım organizasyonunda yer alan sosyal medya fenomenlerine teşekkür etti.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleşen ve Lefkoşa Büyükhan, Saman Bahçe, Girne Kapısı, Karmi köyü, Girne Baldöken Park Alanı, Gazimağusa bölgesi, St. Barnabas Manastırı, Salamis Antik Kentii Karpaz bölgesi, Banagia Kanakaria Kilisesi, Dipkarpaz köyü, Apostolos Andreas Manastırı, Altın Kumsal, Ay Philion ve Karpaz doğal alanda yapılan tanıtım çalışmalarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından çekilen fotoğraf ve vidoları takipçilerine visitNCY etiketiyle paylaşan sosyal medya fenomenlerine teşekkür etti.

Ataoğlu, medya fenomeni ve sosyal medyada etkin video üreten ülke insanlarının, ülke tanıtımına karşılıksız destek vermelerinden büyük bir heyecan ve gurur duyduklarının altını çizdi.