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Ataoğlu, Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

20 Aralık 2020 Pazar 16:24
Ataoğlu, Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
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ATAOĞLU, ŞEHİTLER HAFTASI DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, şehitlere sahip çıkıp, onları anmanın en kutsi görevler arasında olduğunu söyledi.

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Ataoğlu, Şehitler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Bugün huzur ve güven içerisinde yaşama imkanına sahip olduğumuz bu güzel ülkemizi canları pahasına mücadele edip bizlere bırakan şehitlerimizin fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmamalıyız. Ülkemizin, topraklarının korunması için birlik ve beraberlik içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmeli, gelecek nesillere bu bilinci aktarmayılız. Bu duygularla birlikte, birliğimiz ve beraberliğimiz uğruna mücadele veren, bugün bizlerin bağımsız bir ülkede yaşamamızı sağlayan, tüm şehitlerimizi minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum”

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