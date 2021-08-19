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Ataoğlu: “Rum ve Yunan siyasi yetkililerini de ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyarız”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Hollandalı Parlamenter Liane den Haan ile gerçekleştirdiği gayri resmi toplantı sonrasında Rum ve Yunanistan siyasi yetkililerce Haan’a yönelik yapılan eleştirilere cevap verdi.

19 Ağustos 2021 Perşembe 16:00
Ataoğlu: “Rum ve Yunan siyasi yetkililerini de ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyarız”

Ataoğlu, “Rum ve Yunan siyasi yetkilileri de ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyarız” şeklinde konuştu. 
Fikri Ataoğlu, konuya ilişkin yayımladığı mesajında, görüşme ile ilgili olarak Rum ve Yunanistan siyasi yetkililerinin eleştirilerini anlamanın zor olmadığını ve bu zihniyet nedeniyle yıllardır Kıbrıs konusunda herhangi bir çözüme ulaşabilmenin mümkün olmadığını söyledi.

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Pandeminin yol açtığı küresel ekonomik darboğazın ancak birlik ve beraberlikle üstesinden gelinebileceği gerçeği karşısında, Rum ve Yunan siyasi makamlarının insani değerlerden uzak bir siyaset gütmeye devam etmesinin dünyanın görmesi ve tepki göstermesi gereken bir şey olduğunu dile getiren Ataoğlu, bu ve benzer çıkışların iki devletli çözüm tezinin her geçen gün en gerçekçi ve en kalıcı çözüm modeli olarak yerleştiğinin göstergesi olarak değerlendirilebileceğini belirtti.
Hollandalı vekil Sayın Liane den Haan’ın, “dostane ve nazik ziyaretlerinden” memnun olduklarını kaydeden Ataoğlu, mesajının devamında şunları kaydetti:
“Sayın Haan’ı yeniden ülkemizde görmekten büyük bir onur ve memnuniyet duyacağımızı yinelemek isterim. Aynı zamanda, Rum ve Yunan siyasi yetkililerine de dostane çağrımı yineler, özellikle pandemi nedeniyle insani değerlerin, işbirliği ve birlikteliğin hatırlanması adına büyük bir fırsat olduğu inancıyla, kendilerini de ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızın mesajını vermek istiyorum.”

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Son Güncelleme: 19.08.2021 16:49
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