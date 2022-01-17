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Ataoğlu: “Reformlar yapılmadığı için kamu verimsiz, gelir dağılımı adaletsiz”

Demokrat Parti(DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı (KTEZO) ziyaretinde, gerekli reformlar yapılamadığı için kamunun verimsiz, büyüme oranının düşük ve gelir dağılımının adaletsiz seyrettiğini söyledi.

17 Ocak 2022 Pazartesi 17:00
Ataoğlu: “Reformlar yapılmadığı için kamu verimsiz, gelir dağılımı adaletsiz”

DP’den verilen bilgiye göre, Ataoğlu, KTEZO Koordinatörü Hürrem Tulga ve bazı yönetim kurulu üyeleri gerçekleştirdiği görüşmede, ülkede çeşitli ekonomik kalkınma programlarının denendiğini, ancak şeffaf, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün hâkim olduğu serbest piyasa sistemi içinde daha sıhhatli bir gelişme ve kalkınma sağlandığının görüldüğünü söyledi.

Girişimcilik ruhunun ekonomik gelişmenin en önemli kaynağı olduğunu ifade eden Ataoğlu, Devletin ekonomideki temel rolü, piyasalarda serbest rekabet koşullarını sağlamak ve girişimcilerin önündeki engelleri kaldırmaktır” dedi.

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Uygulanan yanlış politikalara da değinen Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Devlet, yapacağı düzenleme ve denetimlerle, serbest piyasa sisteminin işleyişindeki aksaklıkları gidermeli, verimliliği artırmalı ve sistemin kötüye kullanılmasını önlemelidir. Uygulanan yanlış programlar ve yönetim hataları yüzünden gerekli reformlar yapılamadığı için ülkemiz, verimsiz bir kamu, düşük büyüme, adaletsiz gelir dağılımı ve yüksek işsizlik gibi ciddi sorunların içine düşmüştür. DP’nin uygulayacağı ekonomik programın temel amacı, bu olumsuz tabloyu hızla tersine çevirerek kamu verimliliğini artırmak, kalıcı büyüme sağlamaktır”

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Son Güncelleme: 17.01.2022 17:18
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