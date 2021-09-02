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Ataoğlu petrol sızıntısı ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında BRT'ye konuştu

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, BRT’de yayınlanan “45+” programında, Sonay Orbay’ın sorularını yanıtladı.

02 Eylül 2021 Perşembe 10:20
Ataoğlu petrol sızıntısı ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında BRT'ye konuştu

Suriye’den sızan petrolün Karpaz açıklarına ilerlemesiyle ilgili yapılan çalışmaları anlatan Bakan Ataoğlu, “Alınan tedbirleri birebir gözlerimle gördüm. Çevre Dairesi ekiplerimiz, Türkiye’den gelen ekiplerin yaptığı çalışmaları yerinde gözlemliyor. Bizlere sürekli bir haber akışı oluyor” dedi.

“PETROL DİBE ÇÖKMEYE BAŞLADI, TOPLANAMAZ DURUMA GELDİ”

Dün yapılan çalışmalar sırasında, petrolün bir kısmının toplandığını, maddenin yapışma ve yanma özelliğini yitirdiğini, sıcaktan yoğunlaştığını ve toplanamaz duruma gelerek çökmeye başladığını aktaran Ataoğlu, “Çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“DENİZ VE DENİZ ALTINDAKİ YAŞAM ZARAR GÖRECEK”

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Ataoğlu, “Her ne kadar adamızı teğet geçecek deseler de biz önlemlerimizi ‘geri gelebilir’ olasılığı üzerinde durarak aldık” diyerek, “Petrolün büyük bir çoğunluğu dibe çöktü. Deniz ve deniz altındaki yaşam zarar görecek” şeklinde konuştu.

“SÜREÇ İÇERİSİNDE İLLAKİ KUZEY SAHİLLERİMİZE VURACAK”

Denizdeki hareketlilik nedeniyle, yakıtın “süreç içerisinde illaki Kuzey kıyılarına vuracağını” ifade eden Ataoğlu, “Bunları görüp yaşayacağız. 2013 yılında da (AKSA’dan kaynaklı sızıntı) yaladık, 2013 yılında yaşananın etkileri halen devam ediyor. O bölgede kalan tanıdıklar dün bile kalıntıların fotoğraflarını benimle paylaştılar. O dönem 50 tonluk yakıt zarar vermişti, bugün 15 bin tonun üzerinde bir yakıtla karşı karşıyayız. Dibe çökse bile, bu yok olacağı anlamına gelmiyor. Dibe vereceği zarar çok ciddidir. Bunlara dikkat etmeliyiz” dedi.

“TÜRKİYE’DEN GELEN EKİPLER BİR RAPOR HAZIRLAYACAK, EKSİKLERİMİZİ GÖRECEĞİZ VE ONA GÖRE HAREKET EDECEĞİZ”

Türkiye’den gelen ekiplerle, hemen her gün görüştüklerini ve bundan sonra neler yapılabileceğiyle ilgili, eksikliklerle ilgili görüşmeler yaptıklarını belirten Ataoğlu, “Çalışmalar yapılacak ve çıkacak rapora göre gereken adımlarımızı atacağız” ifadelerini kullandı.

Karpaz bölgesinin, özellikle turizm anlamında KKTC yetkililerinin dünyaya övdüğü bir bölge olduğunu vurgulayan Ataoğlu, turizmin pandemi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de olumsuz etkilendiğini, yaşanan sızıntının da olumsuz yönde etkilemeye devam edeceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Fikri AtaoğluPetrol SızıntısıBRT
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